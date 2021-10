Még mindig a Google az online hirdetések királya

Rekordnyereségről számolt be a Google anyavállalata, az Alphabet a harmadik negyedévre, köszönhetően annak, hogy a hirdetési üzletág továbbra is erős, és úgy tűnik, hogy az Apple iOS változtatásai kevésbé érintették érzékenyen a Google-t, mint a digitális hirdetési piac többi nagyszereplőjét. Mind a bevétel, mind a nyereség tekintetében dinamikus növekedésről számolt be az internetes keresőóriás, a cég közlése szerint főként annak köszönhetően, hogy felpörgött az online kiskereskedelem. A pozitív meglepetés ellenére a részvények árfolyama kismértékben esett a zárás utáni kereskedésben, de még így is magasan felülteljesítő idén a papír.