Elromlott a hangulat, megütötték a magyar blue chipeket

Közel 2 százalékos eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, a hazai részvények esésében szerepet játszhatott, hogy a magyar kormány a járványhelyzet miatt korlátozó intézkedéseket vezet be, a Molnál pedig az is nyomás alatt tarthatta az árfolyamot, hogy Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a magas üzemanyagárak hatásait figyeli a kormány, és a jövedéki adó csökkenésén és a befagyasztáson kell gondolkodni. A szektortársak részvényei közül az OTP és a Mol papírja is kilóg, a régiós bankpapírok ma vegyesen szerepeltek, az OTP volt a leggyengébb, az olajcégek részvényei pedig estek, de ott is alulteljesítő volt a Mol.