Jó hír a Fordtól, a befektetők rávetették magukat a részvényre

A Ford Motor majdnem dupláját jelentette a Wall Street által várt profitnak, és a cég bevétele is kissé felülmúlta az elemzői várakozásokat a harmadik negyedévben. Mindemellett az autógyártó, idén már másodszor módosította felfelé az éves előrejelzését, amelyet kedvezően fogadtak a befektetők, a részvény árfolyama szárnyra kapott a csütörtöki kereskedésben.

A fontosabb sarokszámok a következők voltak:

A Ford összesen 1 millió autót adott el a harmadik negyedévben, ami 14 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

Hasonlóképpen, az árbevétel 5 százalékkal 35,7 milliárd dollárra csökkent az előző évhez képest, bár így is meghaladta az elemzői várakozásokat, amelyek 33,11 milliárd dollárról szóltak.

A tisztított EBIT elérte a 3 milliárd dollárt, ami 0,7 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Az egy részvényre jutó tisztított eredmény (EPS) 0,51 dollárra csökkent, de így is jóval magasabb maradt a Wall Street 0,27 dolláros becslésénél.

Szintén pozitívum volt, hogy a Ford új egész éves korrigált eredmény előrejelzést (EBIT) adott meg. Most a cég 10,5-11,5 milliárd dollárt vár, szemben a korábbi 9-10 milliárd dollár közötti összeggel. Emellett a Ford fenntartotta a 4-5 milliárd dollár közötti korrigált szabad cash flow-ra vonatkozó várakozását. Azért is volt meglepő az emelés, mert a cég pénzügyi igazgatója korábban azt mondta, hogy az év második fele gyengébb lesz, mint az első hat hónap.

A Ford azt is közölte, hogy a negyedik negyedévtől kezdve visszaállítja a rendszeres osztalékot, több mint másfél évvel azután, hogy a koronavírus-járvány első napjaiban felfüggesztette a kifizetéseket.

A 2022-es évre a Ford nem kívánt pénzügyi előrejelzést adni, de John Lawler CFO elmondta, hogy a vállalat arra számít, hogy a chiphiány a jövő évben is folytatódik, és potenciálisan - jóval kisebb mértékben - 2023-ban is. Elmondta, hogy a Ford 2022-ben az idei évhez képest 10 százalékos növekedést vár a nagykereskedelmi járművolumenben, mivel a félvezetőhiány továbbra is hatással van az üzletágra. Lawler azt is elmondta, hogy az autógyártó 2021-re 3-3,5 milliárd dollárral magasabb nyersanyagköltségekkel számol, amelyek 2022-ben további 1,5 milliárd dollárral emelkedhetnek.

A befektetők kedvezően fogadták a Ford gyorsjelentését, a csütörtöki kereskedésben 8,8 százalékot emelkedett az árfolyam.

