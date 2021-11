Erősödtek a főbb európai értékpapírpiacok, pluszban az amerikai indexek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Erősödéssel kezdtek hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek, a befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek. Az amerikai tőzsdék is enyhe emelkedéssel nyitottak, a következő napok hangulatát elsősorban a Fed szerdai kamatdöntése határozhatja meg. Pluszban fejezték be a hétfői kereskedést az európai értékpapírpiacok, ekkor az amerikai tőzsdék is pozitív tartományban tartózkodtak.