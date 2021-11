Most látszik csak igazán, mekkora horpadást okozott a koronavírus a turizmusban

A turisztikai szektor kilábalása lehet a leglassabb a gazdasági ágazatok között, a globális turizmus válság előtti szintre való visszatérését például továbbra sem várják 2024 előtt a különböző nemzetközi elemzések. Régiós szinten alacsony volt a szállodák foglaltsága 2021 első félévében, a többi főváros gyakorlatával szemben pedig a budapesti szállodák a 2020-as csökkentés után már a szobaár emelésével igyekeztek bevételt növelni - olvasható az MNB legfrissebb kereskedelmiingatlan-piaci jelentésében. A hazai szállodák forgalma a járvány hullámainak enyhülésével javult, de a 2019-es átlagos havi forgalmat júliusban még nem sikerült elérni.

A járványügyi intézkedések következtében a turizmus kilábalása lehet a leglassabb a nemzetgazdasági ágazatok között. A globális turizmus kilátásai továbbra is kedvezőtlenek, amit a repülőjáratok számának alacsonyabb szinten történő stabilizálódása is alátámaszt. Az Oxford Economics szakértői szerint a globális turizmus válság előtti szintre való visszatérésére 2024 előtt nem kell számítani.

Régió szerte nem meglepő módon alacsony a szállodák foglaltsága, a budapesti szállodák a szobaár emelésével igyekeztek fennmaradni. 2021 első félévében a régiós fővárosok szállodáinak szobafoglaltsága 10–26 százalék között alakult, ami továbbra is 65–90 százalékos csökkenést jelent 2019 azonos időszakához képest. A szállodai teljesítménymutatókban Prága szenvedte el a legnagyobb csökkenést, mivel a járványt megelőző időszak vendégszámában a külföldi vendégek súlya nagyobb volt, mint a többi országban.

Budapesten az átlagos szobafoglaltság 15 százalék volt 2021 első félévét tekintve, ami a két évvel korábbi 74 százalékos szinthez képest 80 százalékos visszaesést jelent.

Szobaárak tekintetében Budapesten 2020-ban csökkent, viszont 2021. június végére éves alapon 24 százalékkal emelkedett a bruttó átlagár. Ez utóbbi oka, hogy a szállodák jelentős része a lecsökkent kereslet, vagy egyéb okok miatt üzemszünetet tartott, vagy egyenesen be is zárt. A működő hotelek viszont áremeléssel igyekeztek bevételüket növelni - ez elsőre kontraproduktívnak tűnhet egy alacsony kereslettől terhelt ágazatban, azonban mivel a járványidőszakban a csökkenő ár sem generált volna addicionális keresletet (a korlátozások miatt), így logikus, hogy hotelek abból az alacsony keresletből is a legtöbbet akarják kihozni.

A nemzetközi turizmus tartós visszaesése komoly kihívás elé állítja a hazai szállodákat.

2021 júliusában a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a járvány előtti szint kevesebb, mint fele volt.

A belföldi vendégforgalom a korlátozó intézkedések feloldását követően gyorsan emelkedett a nyári hónapokban, azonban a válság előtti szintjét nem érte el. A külföldi vendégforgalom egy-egy eseményhez köthető korrekciója is megindult, de a külföldiek által hazánkban eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is rendkívül alacsony szinten tartózkodik. A nemzetközi turizmus kilábalása akár éveket is igénybe vehet, így előretekintve nem számíthatunk a külföldi vendégforgalom gyors helyreállására.

A hazai szállodák forgalma a járvány hullámainak enyhülésével és a nyár beköszöntével javult, de a 2019-es átlagos havi forgalmat júliusban még így sem érte el.

A 2021. januártól júliusig tartó időszakban a hazai szállodák bevétele 69 százalékkal maradt el 2019 azonos időszakához képest.

Az év első négy hónapjában 90 százalék feletti volt a havi bevételek elmaradása 2019 átlagos havi forgalmától, júliusban pedig 8 százalékos volt az elmaradás. A járvány harmadik hulláma és a kapcsolódó korlátozó intézkedések hatására a rendelkezésre álló szállodai szobák száma január és július között havonta átlagosan 40 százalékkal maradt el a két évvel korábbitól. A vendégéjszakák száma Budapesten csökkent a legnagyobb mértékben – a 2021. január és július közötti időszakban 85 százalékkal 2019 azonos időszakához képest – mivel a külföldi vendégek elmaradása itt érezteti leginkább hatását.

A szállodapiac a járványos időszakban túlélni próbált, a pandémiából kilépve viszont évek óta nem látott mennyiségű fejlesztéssel lépne ki - a követező másfél két évben 2700 szoba átadását tervezik a szektorban. 2021-ben július végéig 6 új szálloda készült el országszerte (egy kivételével mind Budapesten), összesen mintegy ezer szobával, év végéig pedig további 900 szoba átadása várható (annak kétharmada a fővárosban). 2022 végéig 1800 szoba bővítésével számíthat a szektor, itt viszont már előretör a vidék is, ugyanis a szobák több mint fele (53%-a) nem Budapesten épül.

Címlapkép: Getty Images