Véget érhet az online gyógyszerrendelés - Magyarország szembe megy a forgalommal a digitális sztrádán

Megállíthatatlanul terjed az online gyógyszerrendelés a világban, a szegmens növekedése itthon is látványos - árulta el a Portfolio kérdéseire Sabjányi László, a Wolt magyarországi ügyvezetője, akivel annak apropóján készítettünk interjút, hogy egy friss kormányzati törvényjavaslat gyakorlatilag ellehetetleníti a gyógyszerek online rendelését és házhozszállítását idehaza. Az alapvetően ételkiszállítással foglalkozó futárcég vezetője beszélt a vény nélkül kapható készítmények kiszállításának gyakorlati lebonyolításáról, összehasonlításképp megemlíti a benzinkutaknál megoldott gyógyszerértékesítést, elmondja azt is, hogy miért jó az online rendelés és gyors kiszállítás az érintett patikáknak. Ha a törvénymódosító javaslat ebben a formájában átmegy a parlamenten, akkor jelentősen szűkül majd a kínálat és az elérhető szolgáltatások.

Miért vágott bele a Wolt a gyógyszer házhozszállítási tevékenységbe? Fogyasztói igények diktálták ezt, vagy a patikai jelzéseket vették időben, vagy a más országokban már működő piaci trendet akarták behozni?

A platformon regisztrált keresések adatai nemzetközileg és itthon is mutatták, hogy egyre fokozottabb az igény az online vásárlók körében a különböző vény nélkül kapható gyógyszerek azonnali házhozszállítására. Különösen 2020 eleje óta nagy számban keresnek a felhasználóink megfázással kapcsolatos, vagy különböző enyhébb tünetek kezelésére alkalmas termékekre. Gyakori keresőszavak a 'fejfájás', 'torokfájás', a 'neocitran' vagy az 'algoflex'.

Mivel a 2020-as évünk nagyrészt a koronavírus-járványról szólt, ami miatt új megoldásokhoz kellett alkalmazkodnunk a hétköznapi életünkben, természetes volt, hogy a felhasználók a gyógyszerek és egyéb kiegészítők, mint például a maszkok, vagy antigén-tesztek esetében is az online rendelést, házhozszállítást igyekeztek előnyben részesíteni. A koronavírus járvány pedig egyelőre még nem hagyott el minket, sokan igyekeznek kerülni a tömeget, a forgalmas plázákat, a sorban állást. Erre kínál jó alternatívát a mi szolgáltatásunk is.

Az online gyógyszerrendeléseket tekintve világszinten is jelenlévő trendről beszélünk: Németországban 16%-át, Csehországban pedig a vény-nélkül kapható gyógyszerek 7,5%-át online rendelik meg a vásárlók, míg

Magyarország egyelőre valamelyest le van maradva a digitalizációval, itthon ez az arány jelenleg 1,6%-os.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy

2019-ről 2020-ra ez az érték nálunk is a duplájára nőtt, tehát egy gyors, egyértelműen a fogyasztók által diktált növekedésnek lehetünk a szemtanúi.

Hogyan működik Önöknél a gyógyszerkiszállítás a gyakorlatban, néhány kiskereskedelmi patikával vannak szoros kapcsolatban és tőlük viszik házhoz a termékeket? A patikai kiskereskedelmi árrésen osztoznak?

A Wolt rendszerén keresztül csakis hatósági, azaz

OGYÉI regisztrációval rendelkező, hivatalosan engedélyezett gyógyszertárak értékesíthetik termékeiket, amelyek között vény nélküli gyógyszerek is előfordulhatnak.

Ezek ugyanazok a gyógyszerek, amik benzinkutakon és drogériákban is megvásárolhatóak.

A benzinkutakkal ellentétben a Wolton keresztüli eladásokkor a rendeléseket minden esetben gyógyszertári szakdolgozók fogadják, ellenőrzik és készítik össze.

Az összekészített rendeléseket a Wolttal szerződésben álló, ellenőrzött futárok kézbesítik, ők mintegy hidat képeznek a kiadó ablak és a vásárlók között.

Az így optimalizált logisztikai folyamatok új értéket teremtenek, mert szállítási költséget takarítanak meg a vásárlók számára és

teljes értékű online értékesítési rendszert biztosítanak a gyógyszertáraknak, akiknek így csak a gyógyszerkiadással kell foglalkozniuk.

Ez a teljes körű szolgáltatás segít új piacot nyitni és plusz rendeléseket generálni minden olyan gyógyszertárnak, amelyiknek extra költséget jelentene egy digitális platform fenntartása, működtetése és a házhozszállítás megszervezése. Az így nyert pluszforgalomból a Wolt is részesedik.

Fontos szempont az is, hogy a Wolt épphogy segíti a kisebb patikákat is abban, hogy helyzetbe kerüljenek, mivel a rendszer úgy működik, hogy a vásárló mindig a hozzá legközelebbi gyógyszertárat kapja ajánlásként, ahonnan rendelhet. Ez azt jelenti, hogy

nem a gyógyszertár mérete, elnevezése számít az algoritmusnál, hanem a távolság, így a kis és nagy patikák egyenlő eséllyel kerülnek a felhasználók elé.

Fotó: Pénzcentrum - Ancsin Gábor/kepszerk.hu

Az eltelt néhány hét/hónap tapasztalatai mit mutattak, milyen értékben, kik és milyen termékeket vásároltak online ebben a termékkörben?

A felhasználók jellemzően két csoportra oszthatóak. Az első csoport a mindennapos, háztartásban elterjedt dolgokat szerzi be így: pl. Betadine kenőcsöt, sebtapaszt, vitaminokat, vagy a már emlegetett, sűrűn rendelt terhességi teszteket. A második csoport pedig - amelyik főleg az őszi hideg beköszöntése óta növekedett meg - jellemzően megfázásos tünetek enyhítésére szolgáló (Neocitran) port, (Coldrex) tablettát vagy orrsprayt szerez be azonnal házhozszállítva.

A pandémia miatt természetesen folyamatosan kiemelkedő számban vásárolnak otthoni felhasználásra hivatalosan engedélyezett antigén COVID teszteket is.

A benyújtott törvényjavaslat hogyan befolyásolja ezen termékkör kiszállítását, hogyan reagál erre a Wolt? Van-e olyan termék, ami továbbra is megtalálható lesz a kínálatban?

A törvénytervezet értelmében sokat

szigorodik a szabályozás és teljesen ellehetetlenül a gyógyszerkiszállítás Magyarországon.

A vényköteles gyógyszerek jelenlegi szabályozásához hasonlóan 2022. január 1-től tilos lesz a vény nélküli gyógyszerek (azaz az ún. Over The Counter termékek) csomagszállítása is. Ezeket a termékeket eddig a patikai szakdolgozók készítettek össze lezárt, leragasztott zacskóba, és a Wolt futár partnerei kézbesítettek átlagosan 25-30 perc alatt a vevők részére. A Wolt tiszteletben tartja a törvényalkotók kívánságát, ugyanakkor ha a parlament elfogadja a jogszabálymódosítást, akkor

jövőre nem lesznek online elérhetőek lázcsillapító vagy fájdalomcsillapító szerek, a betegeknek ezekért személyesen kell majd elmenniük egy gyógyszertárba.

Vagy akár benzinkútra, drogériába, mert ezeken a helyeken továbbra is hozzájuthatnak majd a vény nélkül kapható gyógyszerekhez anélkül, hogy gyógyszertári szakdolgozóval találkoznának.

A törvénytervezet értelmében megfelelő végzettséggel rendelkező patikusok továbbra is végezhetnének majd kiszállítást, ezt azonban nem tartjuk életszerűnek, gyakorlatilag eddig sem volt példa ilyenre. Az pedig kevésbé valószínű, hogy valaki patikus végzetséggel futárnak jelentkezik majd. Az ismét feléledő munkaerőhiány és az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a szakdolgozók terhelése megnőtt, és még nagyobb szerepük lett a gyógyszertári kiszolgálásban. A logisztikai folyamatok bonyolultsága igen nagy költséggel jár, amit a vásárlóknak és a gyógyszertáraknak kellene közösen megfizetni, így ez

várhatóan a kínálat és az elérhető szolgáltatások jelentős beszűkülését jelenti majd.

Mit gondol a törvénymódosítás indoklásáról, miszerint a lépésre a betegek biztonsága érdekében van szükség? Megkeresték-e Önöket a módosítás benyújtása előtt, vagy váratlanul érte ez Önöket?

Egyelőre nem kaptunk megkeresést, ugyanakkor bármelyik pillanatban nyitottak lennénk a párbeszédre, vagy olyan operatív protokollok közös kidolgozására, melyek egyszerre garantálhatják a gyógyszerbiztonságot és a vásárlói igények kielégítését.

Fotó: Pénzcentrum - Ancsin Gábor/kepszerk.hu

A mostani, egyre komolyabb negyedik hullámban nem lett volna indokolt a jelenlegi rendszer fenntartása és ezalatt az átmeneti időszak alatt egy új, de a házhozszállítási módozatot életben hagyó kompromisszumos változat kidolgozására (a patikus külön ellenőrzi kiszállítás előtt a megrendelt készítmények összetételét, hogy ne következzen be túlfogyasztás, rossz fogyasztása a szereknek)?

A patikusok a jelenlegi folyamatban is ugyanúgy ellenőrzik a kiadott gyógyszerek összetételét, mennyiségét, hiszen az expediálási folyamat lényegében nem változott.

A partner-megállapodásaink szerint a gyanús (indokolatlanul sok terméket tartalmazó) rendeléseket a gyógyszertári dolgozók visszautasíthatják,

és azonnal felvehetik a kapcsolatot a vásárlóval ellenőrzés céljából.

Több ország esetében is van arra példa, hogy törvényileg szabályozott az egyszerre rendelhető termékek darabszáma: például egy megrendelő egyszerre csak legfeljebb három darabot vásárolhat ugyanabból a terméktípusból.

Egy hasonlóan átgondolt, logikus szabályozás végleges megszületéséig, a szakmai konzultáció ideje alatt továbbra is indokoltnak tartanánk egy házhozszállítási módozatot életben hagyó, átmeneti keretrendszert.

Az is kiderült a törvénymódosításból, hogy a gyógyszerészi kamara kezdeményezését karolta fel szélsebesen a kormány. A kamara elnöke pedig korábban azzal érvelt, hogy a kiszállítás veszélyes is lehet a vásárlók szempontjából. Itt első helyen a gyógyszer minőség garanciáját féltette a kamarai elnök és hogy sérül a biztonságot jelentő zárt forgalmazási rend. Ez valós veszélyforrás? Ha igen, Önök szerint hol lehet a veszély: nem garantált, hogy a termék patikából származik, hanem esetleg más, jellemzően külföldi nem tiszta forrásból? Ez ellen a feltételezés ellen hogyan lehet védekezni? Esetleg a szállítási folyamat során sérül a biztonság? Vagyis a patikai termékportfólió szállítása valóban plusz odafigyelést, speciális szállítást igényel?

A Wolt rendszerét értékesítésre és kiszállításra használó összes gyógyszertári partner megfelel a törvényi előírásoknak azaz OGYÉI regisztrációval rendelkezik. Ez, a jelenleg is meglévő - EU-s - törvényi direktíva garantálja, hogy csak ellenőrzött, hatósági jogosítvánnyal rendelkező gyógyszertárak értékesíthessenek gyógyszert online Magyarországon. A regisztráció meglétéről egy, a weboldalon elhelyezett piktogram tájékoztat, amire rákattintva minden látogató folyamatosan, valós időben tájékozódhat, hogy az adott online gyógyszertári oldal mögött hivatalosan regisztrált patika áll. Ez minden, a Wolton jelenlévő gyógyszertár esetében teljesül.

A szállítási folyamat során futárjaink extrém módon körültekintőek, a rendszerszintű folyamatbeállítások miatt nem fordulhat elő, hogy egy gyógyszertári rendelés mellé másmilyen csomag, pl. forró vagy jéghideg étel kerülhessen.

Nyugat-Európában, ahol az e-kereskedelem már előrébb jár, hogyan oldják meg ezeket a kérdéseket, plusz biztonsági intézkedéseket várnak el a futárcégektől? Ha nincs a törvénymódosítás, akkor tervezték-e más városokban, régiókban elindítani ezt a szolgáltatást?

A koronavírus pandémia tavalyi kitörése óta egyre több országban megjelent az az igény a Wolt felhasználók részéről, hogy az applikáción keresztül rendelhessenek házhoz maszkot, vitaminokat, vagy akár COVID antigén tesztet – több országban, pl. Szlovéniában vagy Görögországban is működik ez a szolgáltatás. Izraelben és Azerbajdzsánban pedig gyógyszereket is vásárolhatnak a Wolton keresztül a felhasználók, 30 percen belüli házhoz szállítással.

A hosszú távú cél az, hogy minél több helyen elérhető legyen a gyógyszerek házhozszállítása.

Címlapkép forrása: Getty Images