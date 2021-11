Felrobbant a Tesla, közel háromszor akkora, mint a világ két legnagyobb autógyártója

A Tesla árfolyama az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett, hétfőn is 8,5 százalékos pluszban zárt a jegyzés. Bár az elmúlt hónapokban is megfigyelhető volt egy határozott emelkedő trend az árfolyamban, látszik a grafikonon, hogy október 21-én valami elpattant és jelentősen begyorsult az emelkedés, hiszen kevesebb, mint két hét alatt ralizott 40 százalékot az árfolyam, arról már nem is beszélve, hogy naponta dőltek meg a történelmi csúcsok.

Joggal merülhet fel ilyenkor, hogy mikor jön egy korrekció? Ha csak az RSI-t nézzük, akkor már nagyon itt lenne az ideje, hiszen minden időtávon túlvett a papír, napi grafikonon pedig 94,2-es (!) az RSI értéke, ami extrém túlvettséget jelez.

A ralinak köszönhetően a Tesla piaci értéke átlépte az 1000 milliárd dollárt, a hétfői záráskor 1196,5 milliárd dollár volt a cég piaci kapitalizációja, amivel gyakorlatilag majdnem háromszor akkora, mint a gyártás szempontjából legnagyobbnak számító Toyota és Volkswagen összesített piaci értéke.

Ebből egyértelműen látszik, hogy a Tesla már egy másik ligában játszik, sokkal inkább a világ legnagyobb piaci értékű vállalataival érdemes összehasonlítani, ahol az előkelő 6. helyet foglalja a Meta (Facebook) előtt és az Amazon után.

A rali begyorsulása tehát egyértelműen október 21-hez köthető, ami a cég negyedéves gyorsjelentésének megjelenésének másnapja. Az elmúlt időszakban már hozzászokhattunk, hogy a Tesla kifejezetten erős jelentéseket tesz közzé és egymásra halmozza a rekordokat. Ez a mostani negyedévben sem volt másképp, hiszen a gyártásban és az értékesítésben is eddig sosem látott számokat produkált a cég, az árbevétel, valamint a profit is új csúcsra került – utóbbi két soron pedig az elemzői várakozásokat is verte a cég.

Bár a kilátásokkal kapcsolatban a menedzsment megfogalmazott néhány aggasztó gondolatot – főleg az ellátási lánccal kapcsolatos problémákra vonatkozóan -, összességében kedvező volt a gyorsjelentés, főleg ha azt nézzük, hogy az olyan hagyományos autógyártóknál, mint a például a Volkswagen, vagy a Ford, mennyire visszaesett a gyártás és az értékesítés.

A következő állomás a sztoriban, hogy a világ egyik legnagyobb és a legrégebbi autókölcsönző cége a Hertz - a Bloomberg forrásai szerint – 100 ezer Teslára adott le megrendelést, ami a Tesla történetének legnagyobb egyösszegű megrendelése. Az ügylet mintegy 4,2 milliárd dolláros bevételt jelenthet a Teslának. Ezt később maga a Hertz is megerősítette egy hivatalos közleményben.

Az autókat a következő 14 hónap során szállítják le, és a Tesla Model 3 szedánjai november elejétől már bérelhetők is lesznek a Hertz telephelyein a főbb amerikai piacokon és Európa egyes részein. Az ügyfelek hozzáférhetnek majd a Tesla supercharger-hálózatához, emellett a Hertz saját töltőinfrastruktúrát is kiépít.

A hírekre Elon Musk hétfőn reagált a Twitteren, ahol azt írta, hogy „ha ez (az árfolyam-emelkedés) a Hertz miatt van, akkor szeretném hangsúlyozni, hogy nincs még aláírva szerződés”.

A cégvezér hozzátette, hogy mivel a Teslákra nagyobb a kereslet, mint amennyit le tudnak gyártani, így csak olyan áron adnak el autókat a Hertznek, mint a fogyasztóknak.

„A Hertz-üzletnek nulla hatása van a gazdálkodásunkra” - tette hozzá.

You’re welcome!If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.Hertz deal has zero effect on our economics.