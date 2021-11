Alulteljesített ma a magyar tőzsde

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A két legjelentősebb hazai blue chip, az OTP és a Mol is ma hajnalban tette közzé legfrissebb negyedéves gyorsjelentését amik alapvetően kimondottan jól sikerültek, ma viszont vélhetően a "pletykára venni és hírre eladni" tőzsdei dinamizmust figyelhettük meg, jelentős mínuszban fejezte be ugyanis a kereskedést az OTP és a Mol is, előbbi jegyzése 2,3 százalékkal, utóbbié pedig 1,4 százalékkal került lejjebb. Mindezek mellett a Richter 0,9 százalékos mínuszban zárt, a Magyar Telekom azonban 0,6 százalékkal feljebb került, maga a BUX index pedig 1,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot.