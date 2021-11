Most minden összejött - Bomba formában van a Mol

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Mi történik akkor, ha elszáll az olaj és az üzemanyagok ára, ráadásul ez nem ijeszti meg a fogyasztókat, hanem épp ellenkezőleg, vásárolnak, mint ha nem lenne holnap? Akkor bizony jól megy az olajcégeknek, így a Molnak is, amely ma hajnalban bivalyerős negyedéves eredményről számolt be, ráadásul nem csak tavalyhoz képest nőtt nagyot a Mol eredménye, de az elemzői várakozásokat is verte a cég. Most tényleg minden összejött, egyszerre dübörög az Upstream és a Downstream, a finomítói és a petrolkémiai árrés magasan áll, a Fogyasztói szolgáltatások szegmens is tovább nőtt. A menedzsment még optimistább lett, és megemelte az idei várakozásait.