Itt a történelmi csúcs a bitcoinnál, az amerikai indexek gyengültek

Portfolio 2021. november 09. 22:02

Ázsiában vegyes volt a kép a mai kereskedésben, és az európai tőzsdéken is kisebb csapkodás után végül mérsékelt elmozdulásokkal zártak a vezető indexek. Bizonytalanság látszott tengerentúlon is, a holnap érkező inflációs adatra várnak elsősorban a befektetők, egy vártnál jelentősebb áremelkedés ugyanis erősítheti a várakozásokat a Fed kamatemelésével kapcsolatban. A nap végére az amerikai részvényindexek csökkenéssel zártak. Mindeközben bár csak mérsékelt emelkedést láthattunk ma a kriptovaluták piacán, így is új történelmi csúcsra tudott jutni a bitcoin.