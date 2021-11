Mától bárki létrehozhatja a saját Pokemon GO-ját

A Niantic - amit elsősorban a Pokemon GO kapcsán ismerhetnek a felhasználók - bejelentette, hogy elindítja Lightship néven futó fejlesztői eszközét (developing kit), amivel bárki létrehozhatja saját kiterjesztett valóságra alapuló metaverzumát.

A Lightship egy ingyenes szoftver lesz és a Niantic azt reméli tőle, hogy lerakja majd a valós világra épülő metaverzum alapjait. A Niantic vezérigazgatójának, John Hankenak ugyanis nagyon nem tetszik az, ahogy a bigtechek elképzelik a metaverzumot és "disztopikus rémálomnak" nevezte az újabban Meta néven futó Facebook és a Microsoft tervezett projektjeit. Szerinte az embereknek sokkal inkább arra lenne szükségük, hogy élőben találkozzanak egymással, ahelyett, hogy a személyes életük nagy részét a virtuális térben éljék meg.

A Niantic a kültéri tevékenységeket helyezi előtérbe a játékainál. A járvány előtti időszakban a Pokemon Go egy új játékmóddal bővült, ami csak akkor volt teljesíthető, ha az összes játékos együttműködött a cél érdekében.

A Lightning ARDK (augmented reality development kit) segítségével a fejlesztők elérhetővé teszik a Pokemon GO és a Pikmin Bloom alapjait, amikre építkezve független játékfejlesztők is létrehozhatják a saját kiterjesztett valóságukat.

A cég létrehozott egy 20 millió dolláros alapot is, amely azokba a cégekbe fektet majd be, amik megfelelnek a Niantic víziójának. A Niantic, Lightninghoz hasonló fejlesztői eszközét már a Coachella, a Historic Royal Palaces, a Universal Pictures, és a PGA of America is használta már. A fejlesztőeszközzel, ha integrálják a Unityvel, Androidra és iOS-re is lehet majd AR élményt tervezni. A szoftver már letölthető a Lightship weboldaláról.

(TechCrunch)