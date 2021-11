Jön az univerzális koronavírus-vakcina - De mire készül még a Sanofi?

Csiki Gergely 2021. november 10. 10:00

A gyógyszeripar vezető cégeinek kutatás-fejlesztési tevékenységét már a biotechnológia határozza meg, ez az a terület, ahol valódi áttörést, innovációt tudnak létrehozni - fejtette ki a Portfolio-nak adott interjújában Rónay Tamás, a Sanofi magyarországi vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy a gyógyszeripari vállalat a 2019-ben bejelentett új stratégiája mentén meghatározó szereplővé válik a biotechnológiai piacon. A csoport ehhez hatalmas erőforrásokat rendel és a cégvásárlásai is erre a területre fókuszálnak. A cégvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a globális változások pontosan hogyan is érintik a magyarországi operációt, valamint hogy milyen Covid-vakcinafejlesztések zajlanak a vállalatnál.