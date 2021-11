Százezer forintos jutalmat oszt a Dunaferr

A dunaújvárosi vasmű idei második félévében nyújtott teljesítményére alapozva a társaság vezérhelyettese arról döntött, hogy a vállalatcsoporthoz tartozó több cég munkavállalójának is jutalmat ad.

Evgeny Tankhilevich szerdán kelt levele szerint a Dunaferr javuló teljesítménye teremtette meg az alapját a rendkívüli kifizetésnek. Azt a döntést hozta a társaság legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettese, hogy az ISD Dunaferr Zrt., az ISD Kokszoló Kft., az ISD Power Kft. és a Vámügynökség Kft. dolgozói bruttó 100 ezer forintos jutalmat kapnak december 17-én. A jutalomban való részesülésnek vannak bizonyos feltételei (július 1. és december 15. közötti munkaviszony, idén nem voltak igazolatlanul távol, nem voltak GYES, GYED, CSED vagy fizetés nélküli távolléten, 30 napnál több egybefüggő fizetés nélküli szabadságon sem voltak).

Az már korábban ismert volt, és egy héttel ezelőtti levelében megerősítette a vezérhelyettes, hogy a dolgozóknak járó pulykapénz harmadik 29.900 forintos részletét november 30-ig fizeti ki a cég, az utolsó, negyedik részletét pedig szintén december 17-én.

Ebben a levélben közölte azt is Tankhilevich, hogy novemberben sem változik meg a bő egy éve húzódó, törvénytelen bérkifizetési helyzet: ezúttal is két részletben kapják meg azok dolgozók az előző hónapra szóló bérüket, akik nettó 300 ezer forintnál többet keresnek.

A jutalom kifizetése arra utal, hogy a második félévben érzékelhetően javulhatott a társaság helyzete és feltételezhetően a kapacitáskihasználtság is emelkedett. A tavaly év végi és idén év elejei válságos, csődközeli helyzetben arról szóltak a hírek, hogy 30-40%-os kapacitáskihasználtság mellett üzemel a vasmű, júniusban állami vagyonfelügyelőt is kirendeltek a céghez, melynek tevékenysége egy hónappal később meg is szűnt. A nyár végén már olyan hírek érkeztek, hogy az egyik leggazdagabb orosz üzletember szemelte ki magának a magyar vasműt, és ekkor már a szakportálok azt írták, hogy a kapacitáskihasználtságot 70% körülre tudták emelni.

