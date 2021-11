Klímavédemi fegyvert ajándékoz a Google az emberiségnek

A Google egy több tízezer, folyamatosan frissülő műholdkép-gyűjteményt és egy ehhez tartozó adatelemzéses szoftvert tett nyilvánosan elérhetővé, ami komoly fegyvert jelenthet a klímaváltozás elleni harcban. A szoftvert a klímaváltozást kutató akadémiai körök és aktivisták használják, egyelőre még ingyen.

A Google Earth Engine egy bárki számára hozzáférhető, műholdképekből álló gyűjteményt hozott létre, amelyhez egy adatelemzési szoftvert is fejlesztettek. Ez megkönnyíti a megfelelő képzettséggel rendelkező külső szereplők számára is, hogy megalkossák a saját interaktív térképeiket. A Google tudóscsapata pedig – aminek a létszámát a techcég nem hozta nyilvánosságra – óriási adattömegek feldolgozásával igyekszik támogatni a helyi közösségeket, önkormányzatokat, tudóscsoportokat és a természetvédelmi egyesületeket a munkájuk hatékony végzésében.

A gyűjteményhez naponta 20 000 műholdkép adódik hozzá, ám ezek nem csupán statikus képek. A technológia például információt gyűjt arról is, hogy milyen az adott terület talajminősége és mennyi víz párolog el onnan. A tudóscsoport segít leszűrni a releváns információkat az adatsokaságból és igyekszik azt az ügyfél tevékenységéhez szabni. A szenegáli nomádok például rádión keresztül értesülhetnek arról, hogy hol találnak vízlelőhelyet a marhacsordájuknak. A perui indiánokat pedig apró rózsaszín pöttyök figyelmeztetik, hogy hol végeznek erdőirtást a közelükben.

Amennyiben a technikai felszereltséget vesszük figyelembe az Amazon és a Microsoft hasonló szintű fellépésre lenne képes, ám a Google előnye, hogy rengeteg tapasztalatot halmozott fel az önkéntes munkák támogatásában. A magas szintű transzparencia és a bárki számára hozzáférhető információk miatt

egyes iparági szakértők a Google Engine-t a klímatudományok egyik legfontosabb eszközének tartják.

A Google persze egy profitorientált nagyvállalat, így a szoftvernek létezik egy piacra szánt verziója is, amit már az Unilever és a Swiss Re viszontbiztosító társaság is használ.

Az Unilever, elmondása szerint, arra használja a szoftvert, hogy nyomon tudja követni egyik fontos alapanyagának, a pálmaolajnak az eredetét, hogy kiszűrje azokat a szállítmányokat, amelyek olyan területekről érkeztek, ahol illegális erdőirtást mellett termesztették a növényt.

A transzparencia viszont nem mindig a legbiztonságosabb megoldás. Dél-Szudánban például a helyiek arra kérték a Cloud to Street időjárás monitorozó alkalmazás fejlesztőit, hogy ne hozzák nyilvánosságra az általuk készített térképeket – amiken áradásokkal és szárazsággal sújtott területeket jelenítenek meg – mert attól féltek, hogy az országban jelenleg is folyó polgárháborúban harcoló fosztogató szabadcsapatok könnyen rátalálnak majd az amúgy is kiszolgáltatott helyzetbe került falvakra.

További aggodalom az Earth Engine kapcsán, hogy meddig marad ingyenes a használata, és mikor jön el az a pillanat, amikor a Google mégis úgy dönt, hogy súlyos összegeket kér majd el a fő célcsoportot jelentő akadémiai és aktivista köröktől. A fejlesztők szerint ettől nem kell tartani.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Getty Images