A GE után a Toshibát is három részre darabolják fel

A hét elején jelentette be a GE, hogy három vállalatra válik szét, most pedig a japán ipari konglomerátum, a Toshiba tette közzé terveit arról, hogy két fő üzletág, az energia- és infrastruktúra-üzletág valamint az eszköz- és tárolási üzletág kiválásával három független vállalatra szakad, írja a Reuters.

A terv - amely egy rendkívül káros vállalatirányítási botrányt követő öt hónapos stratégiai felülvizsgálat eredményeként született - részben az aktivista részvényesek kiszállásának ösztönzésére irányul, mondták az ügyet ismerő források. A szétválás ellentétes lenne egyes részvényesek azon követelésével, hogy a botrányba keveredett Toshibát magánkézbe vegyék, de a stratégiai felülvizsgálati bizottság szerint ez a lehetőség belsőleg aggályokat vetett fel az üzletmenetre és a személyzet megtartására gyakorolt hatásával kapcsolatban. A magántőke-befektetési társaságok szintén aggályokat fogalmaztak meg az ügylet végrehajtásával kapcsolatban a japán nemzetbiztonsági törvénnyel való esetleges ütközés és a trösztellenes szabályozó hatóságok lehetséges ellenállása miatt, közölte a vállalat.

Satoshi Tsunakawa vezérigazgató elmondta, hogy a Toshiba az aktivista részvényesek jelenlététől függetlenül a szétválás lehetőségét választotta volna, és Japán kereskedelmi minisztériuma nem emelt kifogást a terv ellen.

"A döntés lehetővé teszi, hogy az egyes üzletágak fokozottabban összpontosítsanak stratégiai céljaikra, és elősegíti az agilisabb döntéshozatalt, valamint a karcsúbb költségszerkezetet" - áll a vállalat közleményében.

A Toshiba reméli, hogy az átszervezés a 2023-as pénzügyi év második felére befejeződik, és közölte, hogy a következő két pénzügyi év során mintegy 100 milliárd jent kíván visszajuttatni a részvényeseknek. A vállalat a Kioxiában lévő részvényeit is pénzzé kívánja tenni, és a nettó bevételt a lehető leghamarabb teljes egészében vissza kívánja juttatni a részvényeseknek. Azt azonban nem részletezték, hogy ez azt jelenti-e, hogy továbbra is a tőzsdei bevezetésen gondolkodik, vagy más lehetőségeket is fontolóra vesz a Toshiba.

Az egykor nagy múltú, 146 éves konglomerátum 2015-ös számviteli botránya óta válságról válságra tántorog. Két évvel később több mint 30 tengerentúli befektető 5,4 milliárd dolláros készpénzinjekciót biztosított, amely segített elkerülni a tőzsdéről való kivezetést, de olyan aktivista részvényeseket hozott, mint az Elliott Management, a Third Point és a Farallon.

A Toshiba vezetése és a tengerentúli részvényesek közötti feszültség azóta is uralja a címlapokat, és júniusban egy részvényesek által megbízott vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a Toshiba összejátszott a japán kereskedelmi minisztériummal, hogy megakadályozza a befektetőket abban, hogy befolyást szerezzenek a tavalyi részvényesi közgyűlésen.

A Toshiba részvényárfolyama 1,3 százalékkal csökkent november 8. óta, amikor először jelezte a vállalat, hogy fontolgatja a szétválást. A frankfurti tőzsdén jegyzett Toshiba-részvények pénteken 4 százalékot estek a nyitás után, jelenleg 1,3 százalék mínuszban áll az árfolyam.

A Toshiba bejelentése mindössze néhány nappal azután történt, hogy a General Electric nyilvánosságra hozta három részre szakadás tervét - ami egy másik, több mint 100 éves múltra visszatekintő, úttörő konglomerátum végét is jelenti.

Címlapkép: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images