Hova menjen ma finanszírozásért egy növekedni akaró kkv?

Nemrégiben megjelent az idei BÉT50 kiadvány, a koronavírus-válság után mennyire volt nehéz most újabb 50 vállalati sikersztorit találni?

Végh Richárd: Meglepően jól és gyorsan zajlott a folyamat, pedig arra számítottunk, hogy nehezebb lesz a covid miatt, ami nagyon sok vállalat számára visszaesést vagy kihívást jelentett. Az idei 50-es listában olyan cégek vannak, amelyeknek a 2020-as év jól sikerült, a nyertesei a változásoknak, az új trendeknek. Összességében egyre több sikeres magyar vállalat van, ebből kifolyólag mindig találunk 50 újabbat, amit be lehet választani a kiadványba. Optimista vagyok, hogy lehet tovább menni, és az eddigi 6 kiadványban szereplő 300 cég után is lehet még feljebb srófolni ennek az üzleti közösségnek a létszámát.

Mennyiben más az idei lista, mint az előzők? Van különbség cégméretben, vagy szektorok tekintetében?

Végh Richárd: Az elejétől fogva szempont volt, hogy a kiadvány ne csak specifikusan egy szektorral vagy egy méretkategóriával foglalkozzon. Jellemzően van a listában nagyvállalat, akár sok 100 milliárd forintos árbevétellel, és vannak benne akár startupnak mondható vállalatok is. A súlypontok mindig egy picit máshol vannak. Nagyon sokáig a feldolgozóipar volt a legnépszerűbb, idén az IT és az építőipar a legkiemelkedőbb.

A kiadványban szereplő vállalatoknak hogyan sikerült a kilábalás a covidból? Milyenek a kilátásaik, melyek a legfőbb kihívások?

Végh Richárd: Általánosságban elmondható, hogy az 50 kiválasztott vállalatnak a 2020-as év jól sikerült, az árbevételük, a hatékonyságuk, a profit marzsuk is növekedett. Ami a kihívásokat illeti, nagyot fordult a világ fél év alatt, így 2021 vége felé azt látjuk, hogy a munkaerőhiány visszatért. Kiszámíthatatlan a makrokörnyezet, az energiaárak volatilitása és az infláció is aggasztó, problémát jelent a bérek és az alapanyagok árának emelkedése. Összességében elmondható, hogy a pandémia előtti időszakhoz képest egy kiszámíthatatlanabb, több bizonytalanságot tartalmazó, volatilisebb környezetet tapasztalnak a vállalatok.

Jobbágy Dénes: Szétesett a világ a covid alatt, a járvány önmagában is egy nagy sokk volt a világnak, de az utórengései még talán keményebbek, mint maga a vírus. A világ nem tudta kezelni a covidot. Eddig előnyös volt, hogy szinte mindent kiszerveztek Kínába, tömérdek terméket ott gyártottak, de most kiderült, hogy mi történik, ha nem tudnak szállítani. Egy iszonyú sérülékeny világ jött így létre, kizárólag annak érdekében, hogy minden minél hatékonyabb és olcsóbb legyen és így minél nagyobb profitot lehessen realizálni. Most át kell gondolni, hogy hogyan működtessük ezt a világot és mi lehet ebben a mi, magyarok szerepe. Ennek a szituációnak lesznek nyertesei és vesztesei is, de az a cél, hogy a nyertesek között legyünk, és minél több olyan céget találjunk, amelyik a nyertese. Az azért sokat mondó, hogy idén nagyon könnyű volt összerakni ezt az 50 vállalatot, valószínűleg 150-et is össze tudtunk volna szedni.

Egy növekedni akaró hazai kkv-nak melyek a legjobb finanszírozási lehetőségei most? Bankhitel, tőzsde, vagy a kötvénykibocsátás?

Végh Richárd: Magyarországon a bankrendszer megkerülhetetlen, de azon dolgozunk, hogy egy egészséges finanszírozási mix álljon rendelkezésre a magyar vállalatoknak. A bankhitel mellett legyen kötvénypiac, és a gyors növekedéshez kell a tőke is, hiszen nem lehet a végsőkig kifeszíteni a finanszírozás struktúráját. Vannak olyan vállalatok, amelyek a megtermelt profitból egy nagyon szép akvizíciós stratégiát meg tudnak valósítani, de a többségnek ahhoz, hogy belátható időn belül egy nagyobb ugrást végre tudjanak hajtani, kell külső forrásbevonás és tőkeemelés is. Erre vannak ott a tőkealapok, erre jó a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap is, illetve az IPO, a tőzsdei megjelenés is.

Mikor érdemes a kockázati tőkét vagy a tőzsdét választani?

Jobbágy Dénes: Ha valaki hozzánk, a Széchenyi Alapokhoz jön finanszírozásért, főleg K+F jellegű kéréssel, azt tanácsoljuk, hogy első lépésként nézzék meg a vissza nem térítendő támogatásokat, hiszen fejlesztéseket költséges tőkéből finanszírozni. A piacon pénzbőség van, nagyon sok a lehetőség, a forrástípus, és ezeken belül egy viszonylag későbbi szakaszú az a típusú tőke, amit mi adunk, és még későbbi szakasz a tőzsdei forrásbevonás. Egy adott méret után minden cégnek el kell döntenie, hogy továbbra is az organikus növekedést választja, és majd 10 év alatt lesz kétszer akkora, vagy egy sokkal gyorsabb növekedési pályára tervez állni, és akkor tőkét kell bevonnia.

Végh Richárd: Jelenleg van egy növekvő kamatszint, szigorítási szakaszban van az MNB az inflációs kihívások miatt. Úgy gondoljuk, hogy ez előtérbe fogja helyezni a tőkepiaci finanszírozásokat a következő években. Különösen azzal együtt, hogy a Növekedési Kötvényprogram egy tartós eszköze lehet a jegybanknak, ami már eddig is komoly mértékben fejlesztette a kötvénypiacot. A másik, hogy a BÉT is létrehozott olyan piacokat, például a BÉT Xtend piacot, ami sokkal elérhetőbbé tette a tőzsdét, főleg a többi kiegészítő szolgáltatással együtt, mint például a Mentor Program, vagy az ELITE.

A Széchenyi Alapok olyan tőzsdei sikersztorikban volt benne, mint az AutoWallis, vagy a Gloster. Mennyire elégedettek a hozamokkal?

Jobbágy Dénes: Természetesen elégedettek vagyunk, bár ezek sokszor virtuális hozamok, alacsony forgalom mellett. Ráadásul a tőzsde, főleg egy ilyen kicsi, mint a miénk, mindig ki van szolgáltatva a világpiaci mozgásoknak. Mondhatnám azt, hogy nagyon jó érzékkel választott a BÉT tőzsdére hozandó cégeket, és mi is nagyon jó érzékkel fektettünk be.

Mikor lehet elmondani egy vállalatról, hogy tőzsdeérett?

Végh Richárd: Valakinek már szinte a vállalat indításától benne van, hogy ebből tőzsdei céget akar csinálni, ami kijelöl egy utat, hogy milyen módon építi azt a vállalatot. Ott alapvetően transzparencia lesz, a számok rendben lesznek, a vállalatirányítás rendben lesz. Ahogy nő az ilyen vállalatok száma, akkor lehet azt mondani, hogy a részvénypiaci kultúra javul az adott országban. A BÉT50-ben lévő cégek közül egyre több vállalat beszél arról, hogy ezt valamilyen időtávon tervezik, ez a részvénypiaci kultúra fejlődését jelzi.

Jobbágy Dénes: Ez valóban így van, de a legtöbb cég nem tűzi ki célként már induláskor a tőzsdére lépést. A kockázati tőkebefektetéseknek két jellemző fajtája van, az egyik a zárt konstrukció, ami majdnem olyan, mint egy bankhitel, csak annál magasabb előre kitárgyalt hozammal, de gyengébb biztosíték rendszerrel. A nyílt konstrukció esetén viszont egy közös értékesítés van, tehát akármilyen sikeres lesz a cég, együtt részesedünk az eladásából, amivel mi is magasabb hozamot érhetünk el. A legtöbb kockázati tőkebefektető, ahogy mi is, a nyílt konstrukciót preferálja, mert figyelembe véve, hogy nem minden befektetés lesz sikeres, a nyílt konstrukció esetén nincs maximalizálva az elérhető hozam, így a sikeres befektetések kompenzálni tudják a kevésbé sikereseket. A nyílt konstrukció viszont felveti azt a problémát, hogy valaki akár egy életen keresztül dédelget egy céget, aminek a további növekedéshez további finanszírozás kell, de nem akar megválni tőle 5-10 év múlva. Erre a dilemmára egy nagyon jó megoldás a tőzsdei megjelenés, ami a kockázati tőkebefektető számára egy kiváló exit lehetőség, mert a tőzsdén szép fokozatosan ki tudunk szállni, a tulajdonos pedig meg tudja tartani a kontrollt, de pénzhez is jut, úgy, hogy nem kényszerül eladni a részesedése 100 százalékát, ami viszont tipikus egy tőzsdén kívül megvalósuló felvásárlás esetén.

A BÉT tőzsdére lépése is tervben van, hogy áll most a folyamat?

Végh Richárd: Ahogy minden vállalat életében, a miénkben is ez egy fontos esemény lesz, nagyon készülünk rá. Ez egy bevett nemzetközi gyakorlat, hogy a tőzsdék is tőzsdén vannak, Nyugat-Európában nincs is olyan tőzsde, amelyik ne lenne tőzsdén és a régióban is a többség már kint van a saját piacán. Jövőre szeretnénk ezt megvalósítani, ha minden feltétel adott lesz.

Nemrég lezajlott a BÉT közgyűlése, amelyen új stratégiát fogadtak el. Mi a változás az előző, ötéves stratégiához képest?

Végh Richárd: Nem változtattunk sokat, inkább finomhangoltuk, a hangsúlyokat módosítottuk. A tőzsdére menetel is egy önálló pontként szerepel az új stratégiában. A hazai vállalatok kiszolgálása, támogatása továbbra is a fő fókusz, a legfontosabb feladatunk, erős pozíciókkal rendelkezünk ebben, és ezt szeretnénk megőrizni és további szolgáltatásokkal erősíteni. Ahogy a magyar gazdaság növekszik, és a részvénypiaci kultúra erősödik, a mi stratégiai törekvésünk egyre nagyobb szolgáltatási igénnyel fog találkozni. Az ESG stratégia egy fontos terület, azt látjuk, hogy ez a tőkepiacokon is kiemelt fontos.

A Széchenyi Alapok 10 milliárd forintos keretösszegű inkubációs befektetési programot indított el. Ezzel kiket céloznak?

Jobbágy Dénes: A Hiventuresnek van egy nagyon jó terméke a kisebb 15-50 millió forintos befektetésekre, van egy kialakult folyamatuk, és futószalagon tudják ezeket a befektetéseket lefolytatni. Mi azt gondoljuk, hogy ez jó, de kevés. Az utóbbi tíz évben sok olyan állami támogatás volt, ami segítette az inkubátorokat, valamint maguktól, önerőből is jó néhány inkubátor, akcelerátor nőtte ki magát. A lényeg, hogy a programba startup cégeket nevelgető csapatokat keresünk, mert azt gondoljuk, hogy minél több ilyen szereplő van a piacon, annál több vállalkozás tud gyorsabban növekedni, és annál több olyan cég lesz, amelyik alkalmas arra, hogy már mi is befektessünk. Ez sokkal inkább az a smart money kategória tud lenni, amit mi is próbálunk célozni a befektetéseinkkel. 10 milliárd forintos kerettel hirdettük meg a programot, 28 milliárd forint körüli összegre jelentkeztek eddig. De ez nem baj, mert az eredeti összeget úgy határoztuk meg, hogy ha van elég jelentkező, akkor mehetünk tovább is. Ezeket hosszú távú partnerségnek tervezzük, természetesen senkinek sem tervezünk egyből odaadni 1,5 milliárdot, hanem látnunk kell az üzleti tervet, a korábbi track recordot, mielőtt elkezdjük fokozatosan megfinanszírozni. Ha a megvalósítás is sikeres, akár 10-15 éves együttműködés is lehet belőle, hiszen a mi alapjainknak nagyon hosszú a futamideje, tudunk türelmesek lenni. Elsősorban gazdaságfejlesztés, a kockázatitőke-piaci ökoszisztéma fejlesztése a cél, aminek része az is, hogy legyen elég jó szakember. A kockázatitőke-piacon jelenleg ahhoz képest, hogy mennyi pénz van, kevés a jó szakember, őket is ki kell nevelni, segíteni, minél több embert kell abba az irányba mozdítani, hogy egy nagyon erős kockázatitőke-piac alakuljon ki.

Hogyan alakult az elmúlt időszakban a Széchenyi Alapok befektetési aktivitása, milyen hatással volt a járvány és a válság?

Jobbágy Dénes: A covid-időszakban nagyon sok dolgunk volt, nagy volt az érdeklődés, tavaly több pénzt fektettünk be, mint az előző 10 évben összesen. Most idén 28 milliárd forint befektetésnél tartunk. Persze ezt megkönnyíti, hogy elmentünk nagyobb befektetések finanszírozásának irányába is, mert ott láttunk egy komoly piaci rést. Van egy széles skála, egészen 1-2 milliárd forintig, ami nagyon jól le van fedve forrásokkal, efölött azonban kevésbé. Állami támogatások mindig vannak, a covid kapcsán is rengeteg ilyen segítette a vállalkozásokat, de tulajdonosi szemléletű, komoly pénzt adó befektető viszonylag kevés akad. Sokan keresnek meg bennünket azzal, hogy szívesen dolgoznának velünk.

Hány olyan vállalat van még, ahol kézzelfogható közelségben lehet a tőzsdére lépés a közeljövőben?

Jobbágy Dénes: Akikkel jelenleg tárgyalunk, azokról nem nagyon beszélhetek, de elmondhatom, hogy vannak külföldi projektjeink is, és vannak, akik olyan nagyságrendű tőkebevonásban gondolkoznak, hogy mindenképpen dual listinget szeretnének.

Végh Richárd: Az MNB egy ajánlást készít, hogy a bankok és biztosítók is megjelenjenek bizonyos piaci részesedés felett. Ez egy fontos kezdeményezés, ha ez megjelenik, az egy fontos témája lehet a következő időszaknak. Patai Mihály alelnök úr szerint még idén kiadnák ezt az ajánlást.

A régió tőkepiacaiban látunk egy nagy kettősséget. Míg Nyugat-Európában a tőzsdék között nagyon erős konszolidáció, együttműködés történt, addig a mi régiónkban ez még nagyon kis mértékben zajlott le. Azt gondoljuk, hogy az üzleti logika ebben a régióban is ugyanaz lenne, ez alapvetően egy mérethatékonysági üzlet, minél nagyobb piacot szolgálunk ki, annál hatékonyabban lehet ezt megtenni. A régióban minden piac küzd azzal, hogy a piac mérete behatárolja a lehetőségeket. Az igazán nagyvállalatok száma limitált minden egyes ország piacán, ezt egyfajta együttműködéssel lehetne hatékonyabbá tenni. Mi aktívak szeretnénk lenni ebben a következő öt évben.

Jobbágy Dénes: Azok a sikersztorik, amelyek most alakulnak, akár az Xtenden, ami a nagy tőzsde előszobája, nagyon sok cégnek felkeltik az érdeklődését. Beszélgetve tőzsdén kívüli cégekkel, akik a már tőzsdére lepett cégekhez képest 2-3-szor nagyobb árbevétellel rendelkeznek, látszik, hogy elgondolkodnak azon, hogy milyen jó lépés lehet a tőzsdei megjelenés, még akkor is, ha alapvetően sokkal konzervatívabb, transzparensebb a működés, és –talán részben emiatt – maguktól sosem jutott volna ez az eszükbe. Ezért fontosak a sikersztorik.

Végh Richárd: A részvénypiaci kultúra legjobb terjesztő közege pont a jó példa, ha az ismerős vállalat, hasonló vállalat megcsinálta, akkor lehet, hogy én is meg tudnám csinálni. A magyarországi vállalatvezetők ismerik egymást, a sikertörténetek fogják egyre jobban segíteni a részvénypiaci kultúrát.

