Nem csak a GE-t és a Toshibát, de a Johnson & Johnsont is feldarabolják

Portfolio 2021. november 12. 14:24

Lassan folyamatosan frissülő, percről-percre cikkben írhatnánk azokról a cégekről, amelyeket éppen feldarabolnak. A hét elején jelentették be, hogy három részre osztják fel a General Electricet, aztán ma a Toshiba jelentette be, hogy szintén három vállalatra bomlik, most pedig a Johnson & Johnsontól jött a hír, hogy két vállalatra választja szét a fogyasztói egészségügyi részlegét, amely a sebtapaszokat és a babahintőport értékesíti, a gyógyszer- és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó üzletágától. Ez lenne a vállalat 135 éves történetének legnagyobb átalakítása, írja a Reuters.