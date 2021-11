Hova repülhetünk Budapestről télen? - Itt a friss menetrend

A 2021-es év legerősebb hónapjának bizonyult az október a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a forgalom alapján, augusztust is túlszárnyalva összesen 712 910 utas fordult meg a légikikötőben az őszi hónapban. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest több mint 10-szeres érték, és 2020 márciusa óta a legmagasabb utasszám.

Az októberi hónapban a budapesti repülőtérről összesen 113 desztináció volt elérhető 33 légitársaság kínálatában, amelyek közül a legforgalmasabb útvonalak továbbra is London, Amszterdam és Frankfurt voltak. Az utasforgalom októberi emelkedésében az őszi szünet és a kellemes október végi időjárás is szerepet játszik.

14 új útvonal jelent meg az idei téli menetrendben, 2021. október 31-től újabb, a koronavírus járvány miatt szüneteltetett járatok indulnak újra több légitársaság esetében is.

A Wizz Air négy új útvonallal bővíti célállomásai listáját: a jordániai fővárosba, Ammánba, valamint a Vörös-tenger partján fekvő Akabába, Fuerteventurára és Hurghadába is indulnak járatok október végétől.

szintén a további bővítés mellett döntött; a téli hónapokban nyolc új útvonallal bővíti kínálatát, így már Kölnbe, Krakkóba, Kaunasba, Lappeenrantara, Rigába, Shannonba, Bournemouthba és Torinóba is elrepülhetünk közvetlen járattal Budapestről az ír légitársaság fedélzetén. Az Ural Airlines a napokban jelentette be, hogy október 31-től hetente indít járatot Krasznodarba és Koltsovóba, valamint szezonális járatokat tervez Kurumocsba, mindemellett pedig heti kettőre növeli a moszkvai Zsukovszkij repülőtérre közlekedő járatainak számát.

A légiáruszállítás terén is csúcsot hozott az október: a BUD Cargo City által kezelt havi légi áru volumene 15 292 tonna volt, ami több mint 33 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakához képest, és még a 2019-es októberi hónap eredményeit is 19 százalékkal túlszárnyalta. Az október a hetedik hónap volt a sorban, amikor 15 ezer tonna felett teljesített a cargo bázis, ami azt is jelenti, hogy a Budapest Airport 10 hónap alatt teljesítette a 12 hónapra kitűzött célt, és elérte a 150 ezer tonnát. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az eddig tapasztalt tendencia folytatódik, a BUD Cargo City minden idők legerősebb évét zárja idén, elérve akár a 180 000 tonnát is.

A meglévő cargo járatok jobb kihasználtságának és az utasszállító járatokon az alsófedélzeti áruszállítás részbeni visszatérésének köszönhetően a járatok száma mindössze 7 százalékkal nőtt egy év alatt, szemben a 40 százalékos árumennyiség növekedéssel - derül ki a Budapest Airport közleményéből.

