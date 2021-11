Tart még a növekedési sztori a Masterplastnál, januárban jön a friss stratégia

Az általánosan kedvező építőipari környezetben jelentős árbevétel bővülést ért el a Masterplast a harmadik negyedévben, miközben folytatódott az egészségügyi védőruha értékesítés is - derül ki a cég ma reggel publikált gyorsjelentéséből. Az összesített árbevétel már most meghaladta a teljes 2020-as évit, az adózott eredmény pedig közel a háromszorosa a tavalyi rekordév első kilenc hónapjában elért értéknek.

A bázis év magas eredménye komoly kihívást jelentett, mert 2020 ezen időszakában már megjelentek a német akvizíció eredményei is – olvasható a cég közleményében. Akkor, a fokozott pandémiás helyzet miatt szinte berobbant a társaság életébe az egészségipari szegmens, amely az árbevételre és az eredményességre is komoly hatást gyakorolt.

A mostani negyedévben főként az erős építőipari konjunktúra biztosította a növekedést.

Hazánkban, valamint az európai piacokon is élénk volt az új építési és felújítási szegmens, ami erős keresletet biztosított a Masterplast termékeire.

A bevétel

A harmadik negyedévben 50,7 millió euró árbevételt ért el a Masterplast, ez 35 százalékkal haladja meg a bázisidőszak értékét. A növekedésben a jelentős mennyiségi bővülés mellett az áremelkedés is szerepet játszott. Negyedév/negyedév alapon valamelyest csökkent a bevétel a második negyedévi rekordértékről.

A bevételdinamika lassult most, hogy már a bázisidőszaki értékek is tartalmazzák a német gyár számait, de a növekedési sztori még így is masszív növekedési sztorit kínál a Masterplast.

Az év első kilenc hónapjában 146,1 millió euró bevételt ért el a Masterplast, ez már most meghaladja a 2020-as teljes évi bevételt, ami 123 millió euró volt.

A vállalat legfrissebb, szeptemberben módosított várakozásai szerint a teljes évet 190 millió eurós bevétellel zárhatja.

Megugró nyereség

A társaság EBITDA-ja a harmadik negyedévben 6,3 millió eurót ért el, ami bár szintén alacsonyabb, mint a második negyedéves rekord, de még így is 50 százalékkal haladta meg az előző év azonos negyedévi értékét. A teljes 2020-as évre 22,2 millió eurós EBITDA-t vár a menedzsment, az év első kilenc hónapjában ennek 86 százalékát már teljesítette a társaság.

Az EBITDA-marzs 12,5 százalékot ért el a július-szeptemberi negyedévben.

Az adózott eredmény közel a kétszeresére emelkedett és már a második egymást követő negyedévben is túllépte az 5 millió eurót. Az év háromnegyedét követően az összesített adózott profit 14 millió euró feletti értékkel megháromszorozódott, így az egy részvényre jutó eredmény (EPS) is több mint háromszorosára, 0,96 euróra nőtt.

A teljes évre 15,1 millió eurós nyereséget vár a cég, ennek 93 százaléka teljesült már az év első kilenc hónapjában.

A megfelelő áruellátást a társaság diverzifikált alapanyag beszerzési forrásai és stabil gyártói háttere biztosította, a magas szinten tartott készletek fontos stratégiai eszközként működnek az ilyen hektikus időszakokban – közölte a cég. A gyártás magas kapacitáskihasználtsággal és javuló hatékonysággal termelt, ennek köszönhetően nem alakultak ki áruhiányok, és nem került sor export korlátozások bevezetésére sem.

A kilátások

A társaság futó beruházásai terv szerint haladnak. Közülük, az egészségipari alapanyag és egészségügyi késztermék gyártását célzó beruházások átadásra kerültek. A tesztgyártási fázis sikeres lázárása után a negyedik negyedév árbevételében már jelentkezhet az új üzemek termelése – közölte a vállalat.

Az utolsó negyedévben is hasonlóan erős, jelentősen a bázis feletti árbevételt és eredményességet várunk, amivel biztosítottnak látjuk a szeptemberben közzétett rekordévet jelentő számok teljesülését. Mindeközben gőzerővel dolgozunk az új középtávú stratégián, amellyel biztosítani tudjuk a vállalat dinamikus és fenntartható fejlődését. A frissített stratégiát 2022. január 18-án tartandó befektetői tájékoztatón ismertetjük a részvényesekkel.

– tette hozzá a kilátásokkal kapcsolatban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

