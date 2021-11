Koronavírus: az összeomlás szélén a szlovák kórházak, elfogytak a lélegeztetőgépek

A kormányfő elmondta, hogy a kórházak már ott tartanak, hogy hűtőkocsikat kérnek az elhunytak tárolására. Az egészségügyi dolgozók kérték, hogy lépjen a kormány, mert nem szeretnének többé arról dönteni, kit kötnek lélegeztetőgépre - idézte a kormányfőt az Új szó.

A csütörtökön elfogadott szigorításokat azzal indokolta, hogy figyelembe kellett venni azt is, hogy a járványhelyzet miatt el kell halasztani az operációkat, ezért már minden polgár egészsége forog kockán. Hozzátette, hogy bár az oltottak mindent elkövettek, helyesen és felelősségteljesen cselekedtek, most mégis ráfizetnek az oltatlanok hozzáállása miatt, mivel miattuk megteltek a kórházak, amelyeknek az oltottakat is el kellene látniuk.

Elmondta, hogy a kórházban kezelt betegek nagy többségét, 80 százalékot az oltatlanok teszik ki.

