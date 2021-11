Első és egyetlen, nem helyettesíthető tokenjét indítja el a világhírű magyar festőművész

Portfolio 2021. november 24. 10:05

Míg a befektetői közösség Bitcoin-lázban ég, a művészvilágot is inspirálja a kriptopiac, és a legismertebb eszköz elindítója. Amellett, hogy Anton Molnar nemrég a valójában ismeretlen Satoshi Nakamotot vászonra vitte, a művész elindította egyetlen NFT-jét (non fungible token – nem helyettesíthető token), amire a magyar kriptoközösség is licitálhat.