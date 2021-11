Az elektromos autózáson szeretnél keresni? Lesz miből válogatni a tőzsdén

Tudnak majd miből válogatni azok a tőzsdei befektetők, akik az elektromos autózásra fogadnának, valóságos IPO-hullám jöhet a következő években az iparágban. A Bank of America elemzője szerint 2023 végéig mintegy 100 milliárd dollárt vonhatnak be a szektorban tevékenykedő vállalatok a világ részvénypiacain – írja a Bloomberg.

A Bank of America szakértője szerint a szektor iránti érdeklődés nem csak az elektromos autógyártók iránti lobban fel, de az akkumulátorokat és töltőket gyártó cégek, vagy bármi, ami része az értékláncnak, vonzó lehet a befektetőknek, ez pedig oda vezethet, hogy a vállalatok leválasztják ezeket a részlegeiket és külön cégként tőzsdére viszik őket.

Ennek már most látszik az eredménye, az idei év eddigi legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását a Rivian Automotive elektromos autógyártó vitte véghez, 13,7 milliárd dollár értékben.

Az amerikai tőzsdén kereskedett vállalat részvényei jól teljesítettek, a novemberi kibocsátás óta 47 százalékkal ugrott a részvények árfolyama a kibocsátási árhoz képest.

A Rivian árfolyamának alakulása

De általánosságban is elmondható, hogy az elektromos autógyártók a befektetők kedvencei voltak tavaly, párhuzamosan az elektromos autók iránti keresletnövekedéssel. A részvények impresszív árfolyam-emelkedéseket mutattak, a Tesla árfolyama közel duplázott és dollármilliárdok folytak be a szektorba IPO-kból és részvényértékesítésekből. A kínai autó-és akkumulátorgyártó, a BYD, amelyben Warren Buffett is rendelkezik részesedéssel, a múlt hónapban 1,8 milliárd dollárra tett szert egy hongkongi részvénykibocsátásból, miután januárban már egyszer 3,9 milliárd dollárnyi részvényt eladott.

Az akkumulátorgyártókban is lehet fantázia, az iparág 10 legnagyobb szereplője a tervek szerint közel megtriplázza a gyártási kapacitásait 2022-ben annak érdekében, hogy a várhatóan felfutó keresletet kielégítsék. Ehhez a masszív kapacitásbővítéshez pedig tőke is fog kelleni. Eddig nagyrészt hitelekből finanszírozták magukat az akkumulátorgyártók, de a növekedés következő szintjénél előtérbe kerülhetnek az elsődleges részvénykibocsátások – véli a Bank of America elemzője.

Az iparág következő nagy IPO-ja Ázsiából jöhet, az LG Chem akkumulátorgyártójának, az LG Energy Solution leválasztásával, 10 milliárd dollár értékben. A tervek szerint december elején nyújtja be az IPO-prospektust a vállalat.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images