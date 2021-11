Már nem kell sokat várni: új fegyvert kaphatunk a kezünkbe a koronavírus ellen

Csaknem két év eltelt a koronavírus-járvány kitörése óta és még mindig pusztít a vírus a világban, most épp Európában állítva hatalmas kihívást elé az egészségügyi rendszert, ráadásul megjelent egy új szupervariáns , ami aggodalommal tölti el a szakértőket. De eljöhet hamarosan az az idő, amikor már nem csak az oltásokkal, hanem gyógyszerekkel is felvehetjük a harcot a Covid-19 betegség ellen. A közelmúltban ugyanis jó hírek érkeztek, a kedvező klinikai vizsgálati adatok után két amerikai gyógyszergyártó óriás is benyújtotta az engedélykérelmet a felügyeletnek a koronavírus-gyógyszerére.

Hamarosan újabb fegyverrel bővülhet a tár a koronavírus elleni harcban, ősszel ugyanis két nagy amerikai gyógyszergyártó is ígéretes eredményeket közölt a kísérleti koronavírus-gyógyszeréről. Nem vesztegetik az időt, már be is nyújtották az engedélykérelmeket az amerikai gyógyszerfelügyelethez (FDA), ahol már folyik az adatok kiértékelése.

Elsőként az amerikai Merck & Co. adta be a klinikai vizsgálatok adatait és az engedélykérelmet az FDA-nak, a Ridgeback Biotherapeutics nevű biotechnológiai céggel közösen fejlesztett Molnupiravir nevű készítményére, az FDA tanácsadó bizottsága november 30-án ül össze kiértékelni az eredményeket. Az antivirális szert eredetileg az influenza kezelésére fejlesztették ki. Múlt héten pedig a Pfizer is benyújtotta az engedélykérelmet az amerikai gyógyszerhatóságnak a Paxlovid nevű készítményre, miután szintén ígéretes eredményeket közölt a klinikai vizsgálatokból.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már ajánlást adott ki a Molnupiravir alkalmazására, az Egyesült Királyság tovább lépett, elsőként engedélyezte is a készítményt, Oroszország pedig engedélyezte a Paxlovid tesztelését.

Ha egy hatékony, szájon át szedhető gyógyszer tömegek számára elérhetővé válik, az nagy előrelépést jelenthet a koronavírus-járvány legyőzésében.

Az otthon bevehető tabletta logisztikai szempontból nagy segítség az infúzióban beadott szerekhez képest, hiszen a betegeknek nem kell kórházba járniuk ahhoz, hogy megkapják a kezelést, az egészségügyi intézményeknek pedig nem kell a kezelésükre külön helyiségeket fenntartani, szemmel tartva azt, hogy az erősen fertőző koronavírusos betegek ne veszélyeztessék mások egészségét. Arról nem is beszélve, hogy a klinikai tesztek eddigi adatai alapján kisebb valószínűséggel alakul ki súlyos, kórházi kezelést igénylő betegség a fertőzést követően. A becslések szerint az otthoni gyógyszerekkel 80 százalékkal kevesebb embernek kellene kórházba mennie, ezzel csökkentve az egészségügyi intézmények leterheltségét, biztosítva, hogy legyőzzük a járványt és az életünk visszatérjen a normál kerékvágásba.

Összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a Pfizer és a Merck koronavírus-gyógyszeréről.

Így működnek a koronavírus-gyógyszerek

Mind a Molnupiravir, mind a Paxlovid tabletta formájában szájon át szedhető gyógyszer és a placebóval ellenőrzött klinikai vizsgálatok szerint hatékonyan megakadályozta a fertőzést követően a kórházba kerülést és a halált.

A Molnupiravir és a Paxlovid készítménye úgy fékezi meg a betegséget, hogy a koronavírus replikációját megakadályozza, de a módszer kissé eltérő a két készítménynél. Ami a közös bennük, hogy mind a két szert a fertőzést követően rövid időn belül el kell kezdeni alkalmazni.

A koronavírus (más vírusokhoz hasonlóan) úgy fertőz, hogy betör a sejtekbe, amelyek felett átveszi az irányítást és arra készteti az emberi sejteket, hogy másolatokat készítsenek róla. A másolatok kitörnek a sejtekből és más sejteket is megtámadnak, így terjed szét az emberi testben a vírus - magyarázza cikkében az NBC News.

A Merck készítménye, a Molnupiravir egy úgynevezett polimeráz inhibitor, amely kifejezetten a vírus genetikai anyagának replikációját akadályozza meg. A vírus RNS-ének replikációjáért felelős enzimet megtéveszti, hibákat iktat be, mígnem olyan mértékű lesz a mutáció, amit már nem tud túlélni a vírus. Hasonlóan működik a kórházakban széles körben alkalmazott Remdesivir, ami szintén egy polimeráz inhibitor, és hatékonynak bizonyult, így több ország jóváhagyta a kórházban fekvő koronavírusos betegek kezelésére, köztük Magyarországon is alkalmazták, amit itthon a Richter gyártott le.

A Pfizer készítménye két komponensű koktél, az egyik a már bevezetett Ritonavir nevű gyógyszer. Mind a két komponens úgynevezett proteáz inhibitor, de más-más enzimeket blokkolnak. Az egyik magán a víruson dolgozik, míg a másik azokat az enzimeket blokkolja, amelyek ezt a komponenst elpusztítanák, amikor az emberi szervezet felismeri, hogy idegen anyag. A Pfizer készítménye a Merck gyógyszerével ellentétben hagyja, hogy hibátlanul felépüljön a vírus RNS-e, sőt, még azt is engedi, hogy a virális proteinek létrejöjjenek, amelyek kezdetben egy nagy darabban alakulnak ki. Ezeket „méretre kell vágni” ahhoz, hogy működjenek, ezt a darabolást akadályozza meg a Paxlovid, így a vírus nem tud működőképes másolatot készíteni magáról. A proteáz inhibitor készítményeket évtizedek óta alkalmazzák több mint egy tucat gyógyszerben például a HIV, vagy a Hepatitis C vírus ellen, sőt, daganatos megbetegedéseknél is. A Paxlovidot kifejezetten a SARS-CoV-2 proteázára fejlesztették ki, specifikusabban dolgozik a koronavírus ellen, mint a Molnupiravir.

A hatékonysági számok

A két vállalat egyelőre sajtóközleményekben számolt be az eredményekről, nem tudományos folyóiratokban, így még sok kérdés megválaszolásra vár – hívja fel a figyelmet a StatNews.

A Merck és a Ridgeback Therapeuties közös gyógyszeréről októberben tették közzé az első adatokat. A Molnupiravirt a tünetek megjelenését követően 5 napon belül el kell kezdeni szedni, a kezelés 5 napig tart, ami alatt összesen 40 tablettát kell bevenni. A tesztalanyok közül senki sem volt beoltva és legalább egy kockázati tényező fennállt esetükben. (A legsúlyosabb kockázati tényezők a koronavírus esetén az elhízás, a 60 feletti életkor, a cukorbetegség vagy a szívbetegség.) A vizsgálatokat több mint 170 helyszínen végezték, többek között az Egyesült Államokban, Brazíliában, Olaszországban, Japánban, Dél-Afrikában, Tajvanon és Guatemalában. A Molnupiravir első körben 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult. A napokban frissítette az eredményeket a gyógyszergyártó, amelyek már az összes beteg adatait tartalmazták, a hatékonysági mutató 30 százalékra csökkent. A placebo-csoportból 9 fő hunyt el a koronavírus szövődményei következtében, míg a gyógyszerrel kezeltek közül egy fő.

A Pfizer novemberben közölte a klinikai tesztjeinek adatait, ami alapján 89 százalékkal csökkentette a kórházba kerülést és hatékonynak bizonyult a halálozás ellen is, amennyiben a tünetek megjelenését követően 3 napon belül szedni kezdték a készítményt. A Merck gyógyszeréhez hasonlóan 5 napon át kell szedni, összesen 30 tablettát kell bevenni, de a technológiája kissé más, mint a versenytársé. Egy másik készítménnyel, az AbbVie által gyártott Ritonavirral együtt kell alkalmazni. A Pfizer szintén olyan oltatlan, enyhre és mérsékelt tünetekkel küzdő betegeken tesztelte a készítményt, akinél legalább egy kockázati tényező fennállt a súlyos betegség kialakulására.

A Pfizer a szájon át adható gyógyszerét első körben a magas kockázatú betegek esetén alkalmazná, erre nyújtotta be az FDA-hoz az engedélykérelmet.

A gyógyszer elérhetősége nagyban korlátozott lesz, idén mindössze 10 ezer adag készítmény legyártását ígéri a Pfizer, amit jövőre 50 millióra növelhet. A Paxlovid nevű gyógyszerből az Egyesült Államok nagy mennyiségben rendelt, valamint a Pfizer megállapodást kötött arról, hogy a pirula gyártási licencét átadja az ENSZ által támogatott, genfi központú gyógyszerszabadalmi alapnak, a Medicines Patent Poolnak (MPP), amely azután továbbítja az engedélyezést gyógyszergyáraknak, így 95 országban gyárthatják a készítményt.

Mind a két gyógyszer végső soron ugyanazt a célt tűzte ki, de mások a kockázatok és az előnyök. A hatékonysági adatok korlátozottan hasonlíthatók csak össze, mivel míg a Pfizernél 3 napon belül elkezdték szedni az alanyok a tablettákat, a Merck esetén 5 napon belül kezdődött a gyógyszerezés.

Az eddigi adatok alapján a Pfizer-gyógyszert szedők közül senki nem halt meg (ezzel szemben a placebóval kezelt betegek közül 10 fő), a merck gyógyszerénél pedig 1 áldozata volt a betegségnek a gyógyszert szedő csoportban, a placebót kapók között pedig 9, ami szingifikáns különbség.

És a mellékhatások?

A mellékhatásokról még nem osztott meg részletes információkat a két cég, viszont annyit lehet tudni, hogy kevesebben hagyták el a klinikai vizsgálatokat a gyógyszerrel kezelt csoportokban a mellékhatások miatt, mint a placebóval kezelt csoportokban. Egyes vélemények szerint elméletben a hatásmechanizmusa miatt fennállhat a kockázat a Molnupiravir esetén, hogy nem csak a vírus RNS-ébe szól bele a hatóanyag, de az emberi sejtekben is változásokat okozhat, ha hosszú ideig, vagy nagyobb mennyiségben alkalmazzák. A Merck elkezdte ennek az eshetőségnek a vizsgálatát, két klinikai vizsgálatot indított el állatokkal, amelynek során nagyobb dózisban és hosszabb ideig kapták az alanyok a készítményt, mint amit embereknél alkalmaztak, és egyelőre az adatok biztatóak, nem látszik, hogy nem várt mutációk kockázatát növelné - írja a StatNews. A Pfizer-készítmény technológiájának biztonságosságával kapcsolatban a chicagói egyetem biokémikusa elmondta, hogy messzire visszanyúló történelme van a proteázokat támadó anyagok használatának.

A Berkeley Egyetem virológusa szerint még lehet javítani ezeken a készítményeken, de jelenleg ez a legjobb elérhető opció, a második és harmadik generációs gyógyszerek minden bizonnyal jobbak lesznek mind hatékonyság, mind biztonságosság szempontjából.

Felmerülhet a lehetősége annak, hogy a Pfizer és a Merck készítményét együttesen alkalmazzák a betegeknél, a jobb hatásokfok elérése érdekében. A antivirális gyógyszerek kombinálása sztenderd módszer például a HIV kezelése esetén, mivel csökkenti annak kockázatát, hogy a vírusmutációk ellenállóvá válnak a készítményre. Lenne logika is abban, hogy a Pfizer és a Merck gyógyszerét kombinálva alkalmazzák, mivel másképp támadja a vírust – véli a New York-i Egyetem fertőző betegségek szakértője. Bár egyelőre egyik vállalat sem mutat hajlandóságot erre, a Pfizer kutatás-fejlesztési részlegének vezetője szerint a gyógyszerük eléggé hatékony önmagában is és a kombinációkkal csak növelné a mellékhatások kialakulásának esélyét.

Egyelőre csak oltatlan személyekre vannak kutatási eredmények, a nagy kérdés, hogy a gyógyszerek alkalmazhatóak lesznek-e azoknál is, akik bár felvették az oltást, mégis kialakult az áttörés.

Egyelőre még nincsenek adatok a Mercknél és a Pfizernél arról, hogy az oltottak esetén milyen hatékonysággal működik a gyógyszer, mivel oltatlanok vettek részt a klinikai vizsgálatokban, amelyek adatait már közölték. A Pfizernél már folyamatban van az a vizsgálat, amelyekben már oltottak is részt vesznek, ennek első eredményei jövőre várhatók. Elemzők szerint oltottak esetén nem olyan könnyű a hatékonyságot bizonyítani, mivel eleve kevesebb a fertőzés, a súlyos betegség és a halálozás az oltottak között.

Több milliárd dolláros üzletről van szó

A koronavírus-gyógyszer fejlesztése nem csak a járvány legyőzése miatt fontos a gyógyszergyártóknak, hanem újabb sokmilliárd dolláros üzletről lehet szó, így nem csoda, hogy számos vállalat dolgozik rajta. Mondhatjuk, hogy a koronavírus elleni vakcinaverseny nyertese a Pfizer lett, nemcsak az első széles körben engedélyezett nyugati vakcina volt a BioNTech német biotechnológiai céggel közösen fejlesztett oltóanyag, de a legnagyobb mennyiségben tudta előállítani. Az idei évben 36 milliárd dollárral dobja meg a cég bevételeit a Comirnaty, a vakcina nélkül jóval kevesebb 45-46 milliárd dollár lenne az éves bevétele.

A Merck közben feladta januárban a vakcinafejlesztési terveit, miután a klinikai vizsgálatok korai fázisának adatai szerint gyenge immunválaszt váltott ki az oltóanyag, ezt követően a cég közlése szerint a koronavírus elleni gyógyszerre fókuszáltak.

Ha az FDA zöld utat az a két készítménynek, az újabb dollármilliárdokat hozhat mind a két cégnél a konyhára.

Az amerikai kormány már meg is rendelt 10 millió fő kezeléséhez elegendő mennyiségű Pfizer-tablettát, a Merck gyógyszeréből pedig 3,1 millió darabot és további 2 millióra van opciója a Bloomberg információi szerint. A Merck 700 dollárért adja majd az ötnapos kezelésre elegendő mennyiségű gyógyszert az Egyesült Államoknak, a Pfizer még tárgyal a szerződés részleteiről, de a szakértők hasonló árat várnak. Összehasonlításképp a Regeneron és az Eli Lilly monoklonális antitest terápiája, amelyet kórházakban, intravénásan adnak be a súlyos betegeknek, dózisonként 1250 dollár.

Elfelejthetjük az oltásokat?

A gyógyszer azért a vakcinákat nem váltja ki, ha megkapják az engedélyeket, akkor sem ez lesz az elsődleges védvonal, mivel a megelőzés fontosabb, mint a kezelés

– mondta el Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi főtanácsadója.

A gyógyszerek széles körű alkalmazásának gátat szabhat az is, hogy a gyártás igazán csak jövőre pöröghet fel, így még korlátozott lesz kezdetben az elérhetősége, és az is nagy kihívást jelent a készítmények alkalmazásánál, hogy a betegség korai szakaszában el kell kezdeni szedni a gyógyszert, a tesztelési kapacitások pedig korlátozottak a világban, így az esetek felderítése is nehézkes és lassú. Ez alapján valószínűleg még sokat kell várni majd arra, hogy besétálhassunk a gyógyszertárba és leemelhessük a polcokról a koronavírus-gyógyszereket.

Kutatások Magyarországon is zajlanak antivirális szerekre, biztató eredményekkel. A pécsi egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusai tavaly nyár óta egy nemzetközi projektben vesznek részt, miután a járvány alatt több gyógyszergyártó is elkezdett meglévő készítményeket tesztelni, hogy felhasználhatók-e a koronavírus ellen. A Cebina és az Ursapharm Arzneimittel például az antihisztaminként ismert azelasztin-hidrokloridot kezdte el vizsgálni, amihez a laboratóriumi vizsgálatokat a Jakab Ferenc által vezetett Virológiai Nemzeti Laboratóriumban végezték. Ezen antiallergiás orrspray-vel kapcsolatos kutatás második fázisú vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy az azelasztint tartalmazó orrspray hatékonyan csökkentette a koronavírusos betegek vírusterhelését.

Nagy Eszter, a bécsi központú CEBINA biotechnológiai cég alapítója a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy a 90 koronavírus-fertőzöttet bevonó fázis-2 vizsgálat eredményei prediktálják a hatóanyag hatásosságát a vírus ellen, vagyis gátolja a vírus terjedését a fertőzés korai szakaszában, amivel életeket lehet menteni. Leszögezte ugyanakkor, hogy bizonyítani egy gyógyszer hatásosságát csakis fázis 3 vizsgálatban lehet, amelybe több száz, vagy ezer pácienst vonnak be.

Címlapkép: Getty Images