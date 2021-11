A részvénykölcsönzés ereje legyen velünk

A részvénykölcsönzési tevékenység lényege, hogy a befektető az általa tulajdonolt részvényt kölcsönadhatja egy másik piaci szereplőnek rövidebb vagy hosszabb időtávra. A kölcsönbe vevő pedig a részvények értékének százalékában meghatározott díjat fizet cserébe a kölcsönzés futamideje alatt. Vagyis akár tekinthetjük úgy, hogy a részvénykölcsönzés a tőkepiaci befektetés Airbnb-je, ahol a részvénybefektetésünket „kiadjuk egy időre”.

A részvénykölcsönzési iparág az elmúlt évtizedben 6-8 milliárd dollár közötti bevételt generált évente az alapkezelőknek, pénztáraknak és befektetési szolgáltatóknak, ezáltal rengeteg pénzhez és extra hozamhoz juttatva a befektetési jegy tulajdonos kisbefektetőket, pénztártagokat és a brókercégek számlavezető ügyfeleit is. A 2008-as válság utáni években voltak jellemzőek az 5,5 - 6 milliárd közeli értékek, míg az elmúlt években inkább a 7-8 milliárd dolláros éves bevételek jellemezték a részvénykölcsönzési üzletágat. Bár a kölcsönzési bevételek túlnyomó többsége a befektetési alapokat és nyugdíjpénztárakat illeti meg, a lakossági értékpapírszámlákat vezető brókercégek és ügyfeleik körében is egyre népszerűbb a kölcsönzési tevékenység.

Mégis hazánkban ez a hozamtermelő tevékenység finom szólva is alulfejlett vagy ahogy mondani szokták, van tér a fejlődésre. Pontosabban összefoglalva, van valamekkora kölcsönzési tevékenység magyar részvényekben, de ezt nem hazai alapkezelők és befektetési szolgáltatók végzik, hanem elsősorban külföldi befektetők. Emellett egyes magyar szereplőknek is van egy-néhány kölcsönzési ügylete évente magyar és külföldi részvényben, de ennek mértéke rendkívül alacsony. Az IHS Markit piaci adatszolgáltató cég nyilvántartásai szerint például az idei évben átlagosan 12 millió USD volt az értéke a kölcsönbe adott magyar részvényeknek, ami a lengyel (600 millió USD) vagy az osztrák (1,6 milliárd USD) volumenekhez képest még akkor is alacsony, ha figyelembe vesszük, hogy ez utóbbi két régiós ország részvénypiaca nagyobb és kevésbé koncentráltabb a forgalmuk.

Forrás: IHS Markit

Érdemes persze megkeresni az okokat is, hogy miért késik itthon a részvénykölcsönzés elterjedése.

Ha történelmi magyarázatot keresünk, akkor fontos szempont a piac és a befektetett vagyon nagysága, vagyis Magyarország esetében ennek múltbeli hiánya. Ugyanis a hazai alapkezelők a méretükből kifolyólag nehezen tudnak bekerülni a nagy londoni részvénykölcsönzést bonyolító globális befektetési bankok nemzetközi ügyfélkörébe, akik között a részvénykölcsönzési ügyletek zöme zajlik. Ez a helyzet azonban már jónéhány éve nem akkora probléma, egyrészt azért, mert a magyarországi alapkezelők részvényállománya nagyot nőtt az elmúlt időszakban, továbbá több fintech szolgáltatást nyújtó cég is elérhetővé teszi a részvénykölcsönzést akár kisebb szereplőknek vagy a letétkezelő bankjaiknak.

Emellett azt is meg kell hagyni, hogy bár alapvetően a régiós országokhoz képest egészen támogató a jogszabályi környezet (például Lengyelországban mostanáig nem engedték a nyugdíjpénztári megtakarításokat részvényt kölcsönözni), azért vannak olyan hazai jogszabályokhoz kapcsolódó bizonytalansági tényezők, amelyek extra jogi munkát, szerződéses adminisztrációt rónak a kölcsönügyletben résztvevő feleknek, nehezítve ezzel a magyarországi alapkezelők bekapcsolódását a nemzetközi kölcsönzési piacra. Tehát a fejlett EU-s piacokhoz képest ezen a téren is jelentős javulásra van még lehetősége Magyarországnak.

Végezetül sok esetben azt láthattuk, hogy az elmúlt néhány évben a szabályozói megfelelések (MiFID 2., CSDR) vagy a piacok követése elvitték a fókuszt erről a tevékenységről és a hazai piaci szereplőknek a méretéből adódóan nem jutott erőforrásuk az üzletfejlesztésre ezen a téren.

A cikk szerzője Körmöczi Dániel, vezérigazgatói tanácsadó, BÉT

