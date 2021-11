Párhuzamos világ épül: új típusú gazdaság születik, teljes átalakulás várható

Októberben érdekes és elgondolkodtató bejelentés látott napvilágot, a Facebook nevet vált és Meta néven, megváltozott fókusszal folytatja tevékenységét. Vajon miért vált ekkorát ez a hatalmas pénztermelő gépezet? Miért foglalkozik az ott dolgozók nagy része a virtuális világhoz kapcsolódó fejlesztésekkel? Miért fejlesztenek architektúrát termék helyett? Miért toboroz 10 000 új munkaerőt csak Európában, hogy felépítsenek egy univerzumot? Ezeket a kérdéseket járom körül, időnként elszakadva a konvencionális gondolkodástól.

A technológia készen áll

Az egyre nagyobb tömegeket megmozgatni képes online játékokat és a social media platformok milliárdos felhasználó számát tekintve nincs kétség, van igény a virtuális környezetre. A technológia, a hardverek fejlettsége, a szupergyors 5G adatátvitel és a fejlett szoftverkörnyezet lehetővé teszi a virtuális világ megteremtését.

A Metaverse a virtuális környezetek állandóan aktív, felhasználók által is szabadon alakítható hálózata.

Az Amazon, a Facebook és az Apple egyaránt fejleszti a saját okos-szemüvegét, melyek segítségével kapcsolódhatunk a virtuális világhoz. Ez a formálódó világ pedig egyszerre fogja jelenteni számunkra a kommunikáció, a játék, az oktatás, a sport, a szórakozás, a munka és az üzlet lehetőségét.

Új típusú gazdaság születik, teljes átalakulás várható

A Metaverse fejlődése óriási hatással lesz a globális gazdaságra, teljes átalakulás várható. Ahogy a tömegek „belakják” a virtuális környezetet, egyre inkább fognak megszűnni a fizikai anyaghoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások, egyszerűen nem lesz rájuk szükség. Miért tömnénk tele a szekrényünket ruhával, amikor virtuális ruhákat is vásárolhatunk? Miért utazzunk a Föld másik végére, amikor otthonunkból is átélhetjük ugyanazt az élményt? Egyáltalán miért utazzunk bárhová, ha koncertet, rendezvényt vagy színházi előadást is találunk a Metaverse-ben?

Kissé utópisztikusnak tűnhetnek ezek a gondolatok, de próbáljunk elszakadni a konvencionális gondolkodástól, mely csak bekorlátoz minket a fizikai térbe. Az azonban biztos, hogy a következő évtizedekben egyre inkább fogunk áttérni a virtuális térbe, és ennek a folyamatnak a kezdetén vagyunk.

Párhuzamos világok

Az emberiség történelmét végigkísérték a különböző világokba tett látogatások. Az ókori misztériumok, a sámáni szertartások, a meditációs utak és a pszichedelikumok ezekbe a párhuzamos világokba engedték bepillantani a kereső embert.

Éjszakánként mindenki idegen világokba tesz látogatást, ez a legismertebb módosult tudatállapot, az álom. De tudatosan megalkotott párhuzamos világról eddig nem beszélhettünk, ennek lehetőségét most hozta el a technológia fejlődése.

Metaverse, mint lehetőség az emberiség számára?

A Föld túlnépesedése és a profit alapú, fogyasztáson alapuló szemlélet mostanra kritikus szintet ért el. A természeti erőforrások kimerülnek, a klimatikus viszonyok felborultak és a fajok tömegesen halnak ki.

Abban mindenki egyetért, hogy ha nem fogunk össze és teszünk konkrét lépéseket, katasztrófák fognak minket észre téríteni. A közel 8 milliárdosra duzzadt emberiség nem folytathatja büntetlenül tovább ezt a túlfogyasztáson alapuló életvitelt.

A Metaverse fordulópontot jelenthet ebben a folyamatban. A fizikai matéria csökkenő igénye csökkenti a termelést, és az élettér szűkülése nem lehet releváns probléma egy korlátlanul táguló virtuális univerzumban. A decentralizált hálózatok az emberek kezébe adják a világ formálásnak lehetőségét, semlegesítve a jelenleg irányító gazdasági elit befolyását.

Új világ születik

Hogy hová forrja ki magát a Metaverse, most még csak annyira lehet sejteni, mint az internet lehetőségeit az 1990-es években. Nem látjuk még az árnyoldalait, sem azt, milyen patológiákat hoz magával a fizikai világtól való eltávolodás. Az is lehet, hogy az egész sokkal jelentéktelenebb lesz, mint ami most sejthető. Mint mindenhez, ehhez a világhoz is kellő tudatossággal felvértezve kell közelednünk. Az új világ teremtésének lehetősége nyitva áll az emberiség előtt.

Belépési lehetőségek a Metaverse világába

Nincs már messze az az idő, hogy tömegeket szippantson be a Metaverse, ehhez a Facebook kommunikációs fejlesztései jelenthetik az áttörést. Addig is viszont előre megvethetjük lábunkat a virtuális világban, ahol ha már otthonosan mozgunk, nem fogunk elveszni a hirtelen ránk zúduló új információkban. A játékok mellett a kriptovaluták jelenthetnek belépési kaput, ezek működését érdemes minél előbb megértenünk, hiszen a Metaversben nem készpénzzel és átutalással fogunk fizetni. A vásárlási élményt pedig az NFT-k megjelenése adja nekünk, melyeknek a marketinghez kapcsolódásáról már itt írtam korábban.

Az új világ most formálódik körülöttünk, csak rajtunk áll, mennyiben veszünk részt benne!

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images