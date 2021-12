Idióták, a Tesla még mindig olcsó!

A Tesla részvényei a Reuters konszenzusa alapján a 2022-re várt árbevétellel és profittal számolva 15,6-os P/S és 134-es P/E rátán forognak. Ezek kiugróan magas számok, sok befektetőt eleve elriasztanak, mivel a szélesebb piacot leképező S&P 500 P/E rátája jelenleg 21, és számtalan vállalat részvényéből lehet válogatni, amik értelmezhetőbb árazáson forognak a Teslához képest.

Vannak viszont olyan piaci szereplők, akik ilyen árazás mellett is kifejezetten optimisták a Teslára, köztük van Gary Black, a Goldman Sachs korábbi befektetési vezetője is, aki üzlettársával, David Kalis-szel idén augusztusban létrehozta a technológia túlsúlyos alapját, a Future Fund Active ETF-et, amiben a Teslának van a legnagyobb súlya, közel 10 százalékkal.

Black kifejezetten optimista a Teslára, és szerinte igazolható a magas árazás, mert egy olyan vállalatról van szó, amelyik forradalmasítja az iparágat, és a következő években is magas lehet a piaci részesedése az elektromos autók piacán, ami egyébként rendkívül gyorsan növekedhet a következő években.

Black, tehát az ETF-je és annak magas Tesla-súlya miatt poziból beszél, de nézzük, hogy mik az érvei a Tesla mellett! A Teslánál szerinte a vita arról szól, hogy a vállalat meg tudja-e őrizni az elektromos járművek piacán a részesedését, miközben az elektromos járművek globális elterjedése növekszik. Várakozásai szerint a Tesla rendelkezésére álló teljes piac (total addressable market) növekedni fog, mivel

Az év eddigi részében látott Tesla- és globális eladások alapján idén a Tesla piaci részesedése az elektromos autók piacán 19 százalék lehet. Black úgy számol, hogy a 2020-as 3%-ról 2021-re 6%-ra emelkedik a tisztán elektromos autók világszintű elterjedési aránya, és 2025-re 30%-ra nő. Eközben Black arra számít, hogy a Tesla részesedése még emelkedni is fog, 21%-ra, ezt részben azzal magyarázza, hogy a Teslánál is vannak ellátási gondok, jelenleg közel fél évet kel várni egy megrendelt Teslára, az új üzemek felpörgetésével viszont ez az idő csökkenni fog.

Modelljében jövőre 1,5, 2025-re pedig már éves szinten 5,2 millió eladott autóval számol, ami éves átlagban 55 százalékos növekedést jelent. Eközben a 2022-es 12 dollárról 2025-re 40 dollárra emelkedhet az egy részvényre jutó eredmény, amivel a Tesla részvényei már csak 28,6-os P/E rátán forognának.

Ezek kifejezetten optimista becslések, a Reuters konszenzusában jóval alacsonyabb profitvárakozások állnak, 2022-re 6,4, 2023-ra pedig 8,5 dolláros EPS áll.

Black szerint megdöbbentő a tapasztalt befektetési szakemberek naivitása, akik azt állítják, hogy a Tesla túlárazott a jelenlegi P/E ráta alapján. Mindenki, aki tanult pénzügyet, tudja, hogy az érték a jövőbeli diszkontált pénzáramlások függvénye. Azok, akik figyelmen kívül hagyják a Tesla 50%-os jövőbeni várható pénzáram-növekedését, ahogy az elektromos autók adoptációja szárnyal, idióták,

írta ki a Twitterre Black.

I’m struck by the naïveté by seasoned investment pros who argue is overpriced based on current P/E. Every finance student knows value is a function of future discounted cash flows. Those who ignore TSLA’s 50% future expected cash flow growth as EV adoption soars are idiots. $TSLA