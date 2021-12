Pluszban zárt Amerika, ennyi volt az omikrontól való félelem?

Az elmúlt hetek korrekciónak tűnő árfolyam csökkenése után a piaci szereplők egy jelentős részét hidegzuhanyként érte a hétvége zuhanása a kriptoeszközök piacán. A folyamat csak egy spekulatív instrumentum a szokásosnál valamivel nagyobb mozgás-nak tűnhet, ám idén a bitcoin és általában a teljes kriptopiac olyan méretet ért el, aminek már komoly hatása van a pénzügyi piacokra és egy-egy viszonylag jól körülhatárolt demográfiai csoport vagyoni helyzetére. Sőt, van olyan ország is, amelynek a sorsa egyre inkább összekötődik a bitcoin árfolyamának alakulásával. Mindez hatalmas kockázattal jár együtt, amit lehet és érdemes is korlátozni, egyrészt eszközosztályok közötti és eszközosztályon belüli diverzifikációval is. Bár a korreláció a kriptoeszközök között jellemzően nagyon magas, a relatív erőn alapuló megkülönböztetés itt is sokat segíthet azoknak, akik továbbra is bíznak a piacban, amely bőven a további forgatókönyvek része a hétvége után is. A technikai elemzés segítésével több ilyen kriptodevizát is találtunk.