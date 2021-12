Itt az első ország, ahol bevezetik a négy és félnapos munkahetet

Január 1-jétől a világ pénzügyi központjaihoz igazítják a hivatalos munkahetet az Egyesült Arab Emírségekben, tehát a muszlim vallású arab országban is szombaton és vasárnap lesz a hétvége - jelentette kedden a WAM hírügynökség, amely az Emírségek hivatalos hírügynöksége.

2006 óta az Emírségekben már péntek és szombat volt a hivatalos hétvége, mint a legtöbb közel-keleti muszlim országban, és ez bővül most a vasárnapi munkaszüneti nappal.

(2006 előtt szombattól szerdáig tartott a munkahét, mint például Iránban és Afganisztánban.) Csak Törökországban és Libanonban régóta szombat és vasárnap a hétvégi munkaszüneti nap.

Az Egyesült Arab Emírségekben most született döntés oka részben az, hogy a muszlimok számára vallási szempontból legfontosabb nap, a péntek nagy része továbbra is munkaszüneti nap legyen. Az emírségekbeli állami intézményekben, hivatalokban, de az iskolákban is - a világon elsőként - bevezetik a négy és félnapos munkahetet, de pénteken a négy órát le kell majd dolgozni - jelentette a hivatalos WAM hírügynökség egy kormányközlemény alapján. Ehhez igazítva a mecsetekben az imámok péntek déli prédikációit és az imádságokat januártól nem 12 órakor, hanem csak munka után, 13 óra 15 perckor kezdik el.

Az AP amerikai hírügynökség szerint valószínű, hogy a magánszektor követni fogja az állami példáját.

Ezekkel az intézkedésekkel az a deklarált cél - a kormányközlemény szerint -, hogy jobban elősegítsék a munka és a szabadidő egyensúlyát, valamint növeljék a társadalmi jólétet és az ország gazdasági versenyképességét is. Azt remélik, hogy simábbak lesznek a pénzügyi és a kereskedelmi tranzakciók a nyugati országokkal, és erősödnek az emírségekbeli székhellyel rendelkező és a multinacionális cégek üzleti kapcsolatai, hiszen sokszor valós idejű együttműködésre van szükség.

Az Egyesült Arab Emírségekhez hasonlóan a szomszédos Szaúd-Arábia is azon dolgozik, hogy minél több nemzetközi céget vonzzon, és elérje, hogy ezek Rijádban hozzák létre regionális központjukat. Az olajexporttól erősen függő Szaúd-Arábia ugyanis diverzifikálni akarja gazdaságát, és megnyitná az országot az idegenforgalom és a befektetések előtt is.

Címlapkép: Getty Images