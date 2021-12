Nyugat-Európa készen van, kelet felé kell építeni - Szíjj László a Duna Aszfalt terjeszkedési terveiről

Akkor érjük utol, vagy legalább érjük be az osztrák utak minőségét tervezhető időn belül, a mai technológiai ismeretink alapján, ha a következő években a bedolgozott aszfalt mennyiségét megduplázzuk - jelentette ki a Portfolio-nak adott interjújában Szíjj László a társaság alapító-tulajdonosa, aki megerősítette, hogy vállalatával érdeklődik az autópálya-koncesszió iránt. A vállalkozót kérdeztük a jachtbizniszről is és beszélgettünk arról is, hogy az üzletember kire hagyja a céget, ha elérkezne a generációváltás ideje. Azt is elárulta, hogy milyen külföldi terjeszkedésben gondolkodik cége.

Mikor érjük utol minőségben az osztrák utakat? 30 éve várunk rá…

Ausztriában 7-8 millió tonna aszfaltot dolgoznak be évente az útfelújítások, építések során, míg Magyarországon a jelenlegi autópályaépítési programok mellett is 3-4 millió tonna környékén járunk, míg korábban 1,5-2 millió tonna aszfalt felhasználása volt jellemző. Az sem mindegy, hogy milyen gyakran és milyen mértékben újítanak fel utakat, a beavatkozás halogatása a további állagromláshoz vezethet, így természetesen költségnövelő. Ráadásul, útjaink alapjainak jelentős részét, még kis tengelyterhelésre és forgalomra tervezték.

Az sem mindegy, hogy milyen éghajlat az uralkodó. A hidegebb területeken, például Ausztria hegyvidékein, magasabb bitumentartalom is tervezhető az aszfaltba a repedezések ellen, így rugalmasabb lesz, ellenállóbb a fagyveszélynek. Hazánkban, viszont, nyáron akár 60°C fokot is megközelítheti az aszfalt hőmérséklete. Ilyenkor, a bitumen meglágyul, az aszfalt kitér a teher elől, nyomvályús lesz. Ezért nálunk úgy kell tervezni az aszfalt összetételét, hogy mindkét hatásnak ellen tudjon állni. Ezért, ha csak 20-30 évente kerül felújításra, úgy elöregszik a burkolat, és költségesebb beavatkozást igényel. Válaszolva a kérdésre,

akkor érjük utol, vagy legalább érjük be az osztrák utak minőségét tervezhető időn belül, a mai technológiai ismeretink alapján, ha a következő években a bedolgozott aszfalt mennyiségét megduplázzuk.

Ha tehát a bedolgozott aszfaltmennyiséget tekintjük, akkor az útépítésben van még potenciál. Ezek szerint az üzleti Kánaánnak még nincs vége?

Az útépítési iparban amíg az utakat használják van potenciál, az „üzleti Kánaánra” viszont még várni kell.

Sajnos még ma is jelentős a cégek méretei közötti különbség a magyar és a multinacionális tulajdonú útépítő vállalatok között az utóbbiak javára, de dolgozunk rajta, hogy ez az arány csökkenjen.

Magyarországon milyen arányok jellemzőek az útépítés, útfelújítás területén?

Magyarországon 2010 óta egy útépítési program indult, aminek következtében 2020-ig közel 500 kilométer új úthálózat valósulhatott meg és több mint 600 kilométernyi pályájának 11,5 tonnás teherbírásra erősítése történt meg. Még van pár kulcsfontosságú út, amire szükség van az ország fejlettebb gazdaságához, de a legfontosabb korridorok elkészültek. A kiforrott úthálózattal rendelkező országokban ennek megfelelően az új utak építésének és a meglévők felújításának aránya erősen a felújítások javára dől. Magyarországon ez az arány az elmúlt időszakban megközelítőleg 50-50 százalékra tehető. Jellemzően a politikai, négyéves ciklusok határozták meg eddig ezeket a folyamatokat, most viszont egy olyan időszakot élünk, amiben fontosak az útépítések, elég csak ha a Magyar Falu Programra gondolunk.

Százmilliárdokat költ az állam az alacsonyabb rendű utak felújítására is, ami már nagyon időszerű volt. Ugyanez elmondható az autópályára rávezető 2-3 számjegyű főútvonalakra is.

Ezeknél az utaknál is hasonlóképpen kellene folytatni a karbantartást, mert a károsodások itt is kijönnek előbb-utóbb.

Az állami autópálya koncesszió kiírása ennek adna egyfajta keretrendszert?

A koncesszió az a formátum, ami erre alkalmas, és jól lehet kezelni ezeket a folyamatokat. Általában van egy legalább 30 évre szóló megállapodás, ami arról szól, hogy a magánbefektető szerezzen finanszírozást, építse meg, tartsa fent, és adja vissza az úthálózatot az államnak újszerű állapotban. Az utat tehát megépíti, az üzemeltetési időszak során felújítja, többször újra aszfaltozza. Máshol Európában láthatunk 30 évnél sokkal hosszabb időre vonatkozó koncessziós megállapodásokat is.

Egy ilyen konstrukcióban mindenki, a megbízó, a befektető, a szakma is egy irányba húz, nem játszanak bele a négyéves rövidebb ciklusok.

A hírek szerint a Duna Aszfalt erősen pályázik erre a koncesszióra. Hol tart most ez az ügy, mit lehet erről tudni?

Igen, megerősítem, hogy

érdeklődünk a pályázat iránt és szeretnénk részt venni a nyertes konzorciumban valamilyen formában, erre ugyanis alkalmasak vagyunk.

Rendelkezünk megfelelő professzionális személyi állománnyal, kiváló minőségű műszaki eszközökkel, gépparkkal, nagy teljesítményű aszfaltkeverő telepekkel.

Miért jó egy ilyen koncesszió az államnak és miért éri meg a befektetőknek?

Az államnak, mint az úthálózat tulajdonosának egyértelműen érdekében áll egy megfelelő koncessziós szerződés, hiszen a külön források bevonása nélkül a beszedett út díj egy részéből képes lesz fenntartani és fejleszteni az úthálózatát. Sokan nem veszik figyelembe, amikor kritizálják az államnak a legutóbb ismertetett koncessziós terveit, hogy az M5 és M6-os autópályák is több, mint egy évtizede koncesszióban üzemelnek.

Nekem volt alkalmam már a szocializmusban is vállalkozóként dolgozni, és hibának tartottam a 90-es évek spontán privatizációját, amikor a multinacionális vállalatoknak értékesítettük az útépítő vállalatainkat és ezáltal tulajdonképpen a hazai piacunkat is. Ennek fényében

nagyon nehéz volt teret nyerni és gyökeret verni a multinacionális vállalatok ellenében magyar vállalkozóként.

Ha hasonlóan a nyugat-európai nagy útépítő vállalatokhoz, a mi cégünk is részt vállalhatna egy koncessziós szerződésben és minden évben tudna támaszkodni egy stabil bevételi forrásra, az számunkra egy megfelelő bázist teremtene arra, hogy hosszú távon résztvevői legyünk az infrastruktúra építési piacnak, egyszerre befektetői és kivitelezői szerepkörben is, növelve ezzel a nemzetközi versenyképességünket is. Így végtére is az ország nemzetközi versenyképességét is növelve.

2021 októberi elemzésében a Scope Ratings is arra a kockázatra hívta fel a figyelmet, hogy a Duna Aszfalt Csoport működése nem diverzifikált, éppen ezért bizonytalan a rendkívüli profitabilitás fenntartása. Megemlítik például, hogy az idei első félévben a bevételek 92%-a jött az építőiparból, 67%-os részesedéssel bírnak az autópálya-építési bevételek és tavaly a megrendelések 65%-a állami cégektől érkezett.

A Scope Raitings elemzését ismerem, mint ahogyan a hazai útépítést is a nyolcvanas évek közepe óta. Aki a Duna-csoportot ismeri, az tudja, hogy a lehetőségek messzemenő kiaknázásával igyekszünk a diverzifikációinkat a saját érdekünkben növelni. Ezt egy idővonalon keresztül érdemes elemezni. Értem, hogy egy multinacionális vállalathoz képest alacsony a vállalati diverzifikációink, viszont mi a hazai piacon, pont a multikkal való küzdelemben edződtünk. Azt gondolom, hogy a Duna-csoportnak nincs szégyellni valója, de mára egy kifejezetten magas szintről van hová fejlődnünk.

Ezért is tartom rendkívüli lehetőségnek a Duna-csoport szempontjából a hazai koncessziós lehetőséget, amivel hosszú távon stabilizálni tudnánk a csoport működését.

A vertikális integráció mentén is zajlanak az események a Duna Aszfalt háza táján. Mi ennek az elsődleges célja?

Fontos kérdés a jelenlegi környezetben, hogy honnan tudunk létszámban bővülni. Az egyik út a folyamatos akvizíciós célok kitűzése, amikor más cégeket vásárolunk meg. Ezekben a cégvásárlásokban a munkaerőn van a hangsúly. Előfordult olyan is, hogy azért is kellett őrizni egy munkaterületet, hogy a konkurencia ne csábítsa el a dolgozóinkat. Az építőiparban most a munkaerőn van a hangsúly.

De visszatérve a vertikális integráció fontosságára, nem hiába vettünk korábban kőbányát és most sóderbányát is veszünk. Ebben a cégméretben kiszolgáltatott helyzetbe kerülnénk, ha nem rendelkeznénk a fenti alapanyagokkal. Nyilván meg kell találni, az egészséges egyensúlyt, ez a jövő szempontjából is fontos. Erre most egy eklatáns példa, az acéltermékek gyártása, amelyben évek óta törekszünk az önállóságra. Jelentős kihívás, hogy milyen árakkal tervezzünk, és az ajánlatainkban ezt hogyan érvényesítsük úgy, hogy közben versenyképesek maradjunk.

Régi motoros a szakmában. Van-e olyan munka, projekt, amire a legszívesebben emlékszik vissza?

Nincs kedvenc projektem, de, ha úgy tetszik, mindegyiket sikerként élem meg. Szerencsés ember vagyok, elmondhatom nagyon sok megépült létesítményekről, hidakról, utakról, hogy ezeket mi építettük, részt vettünk benne, bevallom, büszkeséggel tölt el. Ugyanilyen az első aszfaltkeverő üzemünk. Ezekhez az első, kézzel fogható dolgokhoz kötődik az ember, mert sok emlék fűződik hozzájuk.

Rossz emlékek?

Azért nincsenek, mert nem hagyunk magunk után rossz fejlesztést. Addig csináljuk, addig cseréljük, amíg az kész nincs, és rendbe nem tesszük. Persze vannak olyan munkák, amelyek nem sikerülnek elsőre, de mindent helyre lehet hozni, és a saját kárunkon keresztül a tandíjat megfizetjük érte.

Ha az elmúlt néhány év üzleti számait nézzük meg, akkor azért egyértelműen inkább a kellemesebb időszakról beszélhetünk. Az elmúlt négy évben több mint megötszöröződött a csoport árbevétele, az adózott eredmény két és félszeresére növekedett a 2016-os szintnek és közben 15-20%-os profitmarzsokat is láthattunk a cégnél.

Igen, és sajnálom, hogy ezt az eredményt nem fiatalabb koromban éltem meg, elég sokat kellett erre várnom, túl vagyok ugyanis az iparban eltöltött több mint 30 éven.

A bevételi számokat elnézve 2015-2016-ban alapvető változások történtek az iparágban és ez a Duna Aszfalt Csoport bevételeire is rányomta a bélyeget, 2016-ban az árbevétele a negyedére esett vissza a 2015-ösnek. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra?

A Duna-csoport fejlődését, ha bárki megnézi a rendszerváltás óta, egy-két kritikus évet leszámítva lineárisan fejlődő. Nem kérdés, hogy

a Közgép körüli anomáliák 2015-ben lehetőséget adtak számunkra egy dinamikusabb fejlődésre.

Persze az sem mellékes, hogy több, mint két évtizednyi befektetésünk a saját infrastruktúránkba adott lehetőséget, hogy nagyobb piaci szerepet vállaljunk a Közgép kapitulációjával.

A 2016-os árbevétel csökkenés az autópályaépítésekkel függött össze, ugyanis ezek a programok 3-4 éves átfutásúak és ha a következő program nem fedi az előzőt, akkor jöhetnek ilyen szakadások a piacban és a megrendelésekben is. De voltak ennél rosszabb időszakok is, például 2000 és 2010 között sokkal kevesebb munka állt rendelkezésre, nehezebb volt összeszedni azt az árbevételt akkor. Az ott elért 20-30 milliárd forintos árbevétel felért a befektetett energia tekintetében a mai 150 milliárd forinttal.

Az önkormányzati piac elnyerése érdekében felszántottuk gyakorlatilag az egész országot.

Nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy a legjobb szakmai hírnevünk legyen. Akkor, viszont senki nem irigyelte az akkor elért eredményeinket. Viszont pont ez az országot lefedő infrastruktúra tette lehetővé, hogy amikor lehetőség nyílt rá, érdemben növeljük a piaci részesedésünket.

Említette, hogy a termelés jelentősen növekedett az elmúlt időszakban. Itt is gondot okoz a munkaerő?

Már a rendszerváltás után is elindult egy leépülés a képzésben. Valószínűleg szerepet játszott ebben, hogy nem volt olyan vákuum, ami miatt a munkaerő kitermelődött volna. Ezért az ágazat alkalmazkodott ehhez a helyzethez és mi magunk oldjuk meg a munkások képzését. A mérnökképzés természetesen folyik az egyetemeken, de

öldöklő harcot vívunk azért, hogy magunkhoz csábítsuk a fiatalokat és megfelelő, vonzó pályát kínáljunk nekik.

Ezen a téren vannak sikereink, a tehetséggondozásra és a fiatal mérnökök megnyerésére nagy energiákat fordítunk. Már harmadik éve van erre a célra külön programunk, ennek keretében fut például a szabadegyetem projektünk, vagy akár az ösztöndíj programunk is, ahol az idén hat egyetemről 18 egyetemi hallgató vett részt egy intenzív 7 hónapos mentor programban. Időközben a technológia rendkívüli mértékben fejlődött, a mi szakmánkban is. Három évvel ezelőtti technológiák válnak kidobhatóvá.

A világ vezető vállalatai, a 3D, a drónos, a BIM technológia képviselői berobbantak az iparágunkba és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy miután nálunk van a megfelelő tapasztalat, Magyarországon egyedüliként mi alkalmazzuk ezeket a modern eszközöket a beruházásaink során. Csak hogy egy példát említsek: ki tudjuk úgy tűzni a földterületet, hogy nem ér hozzá egy geodéta sem, mert megvannak rá az új eszközeink.

Ott tartunk, hogy a legnagyobb külföldi szereplők, például Amerikából vagy Norvégiából, velünk keresik a kapcsolatot, hiszen mi használjuk a szoftvereiket. Konkrétan a mi visszajelzéseink alapján módosítják és frissítik ezeket.

A modern technológiáknak köszönhetően pontosabbak vagyunk, hatékonyabbak, jobb a felügyelet. Kiszűrhetjük vele a tévedéseket, láthatjuk, hogy milyen valódi mennyiségeket kell megmozgatnunk egy autópályaépítés során. Néhány nap alatt képes a gép az egész munkaterületet beszkennelni, igazi csodák vannak ma már az iparágban.

Ennek köszönhetően jobb utakat is építünk ma már, tartósabbakat? Nem csak drágábbakat?

Sokkal gyorsabban építünk jobb minőségű utakat, de nem mindegy, hogy milyen utakat vár el a beruházó. Mi pontosan olyan utat kell, hogy megépítsünk, amit a beruházók megterveztetnek. Csak hogy egy példát említsek: nem mindegy milyen teherbírásra tervezik ezeket az utakat. Azok az utak, amelyek 20 vagy 30 évvel ezelőtt épültek, azok sokkal kisebb teherbírásra és forgalomra voltak méretezve. Azokra utólag hiába terítünk egy réteg további aszfaltot, az csak ideig óráig segít, hiszen a megnövekedett forgalom és a nagyobb tengelysúlyterhelés kikezdi a korábbi utakat.

A Duna-csoport egy döntően mélyépítésre szakosodott kivitelezői cégcsoport. Annak érdekében, hogy jobb és tartósabb utak segítsék a társadalmat, mi egyrészt folyamatosan kutatjuk a területet, másrészt a legkülönbözőbb szervezetek előtt bemutatjuk a szerintünk a hatékonyságot növelő fejlesztéseinket annak érdekében, hogy a beruházók jobb és hatékonyabb technológiák közül dönthessenek.

A terjeszkedésnek mik a további szempontjai?

A terjeszkedés terén az elmúlt évtizedek tapasztalatából kiindulva nagyon óvatosak vagyunk.

Természetesen folyamatosan vizsgáljuk a kedvező akvizíciókat, de az sem felejtendő, amikor nem volt ennyi munka, és sokaknak el kellett bocsájtani a dolgozóikat. Ezért, inkább keressük az optimumot, alvállalkozókat vonunk be, hiszen nagyon sok alkalmas cég van erre, inkább próbálunk jó partnereket találni magunk mellé. A fejlett világban is az figyelhető meg, hogy rendkívül fontos, hogy a tematikus partneri hálózat ki legyen építve.

Hazai terjeszkedésről már ejtettünk szót, de mi a helyzet a külföldi terjeszkedéssel, reális lehetőség-e magyar mélyépítő cég terjeszkedése és ha igen, merre?

Szeretnénk a meglévő jelenlétünket tovább erősíteni külföldön, elsősorban a környező országokban, az útépítés, mélyépítés területén.

Lengyelországban már egy komoly referenciákkal rendelkező leányvállalatunk, és egy jelentős acélgyártó üzemünk működik, amely rendszeres beszállító a magyarországi munkáinkon. Emellett annak a gyárnak vannak megrendelései például Izlandból, Ausztriából, Svédországból hídelemek előállítása céljából. Magyarországon az aszfaltkeverőhálózat kapacitásképessége már lefedte az országot, ezért, ha valamerre növekednénk, akkor a tőlünk délre fekvő régiókban lenne kézenfekvő, hiszen az Európához való csatlakozáshoz itt is ki kell építeni az infrastruktúrát.

Konkrétan mely országok jöhetnek szóba?

Horvátország, Szerbia, Szlovénia és Románia is érdekes, ez utóbbi országban már a korábbi években is voltak komoly megrendeléseink. Az ugyanakkor jelentős dilemma, hogy kapacitásokat vonjunk-e el Magyarországról, amikor az már így is szűkös idehaza, ezért inkább ott is működő cégeket keresünk, amelyeken keresztül betesszük a lábunkat a piacra. Remélem, a közeljövőben tudni fogunk eredményekről beszámolni.

Mi a helyzet a másik, egzotikusnak tűnő afrikai projekttel most? Hogyan csöppent bele és mekkora lesz ez a projekt?

Ez egy különleges helyzet, egy, a szakma által „világgazdasági szempontból jelentősnek” ítélt projekt kapcsán. Egykori kiváló kollégámnak, Mosonyi Lászlónak volt afrikai kötődése, Kongóban vezetett egy kisebb útépítési projektet, koordinálta a feladatokat. Később, az ő személye győzött meg engem, amikor befektetésre kínáltak egy, már meglévő, koncessziós projektet, és végül néhány éve be is szálltunk. Meggyőződésem, hogy valami csoda készül ott, Afrika szerte is komoly projektről beszélünk. Kongóban és Zambiában is magába foglal 180 km utat, a két országot összekötő határhidat, és határállomásokat. A jelenlegi déli határátkelő egyszerűen szűk áteresztőképességgel rendelkezik, ezért van szükség a kelet felé nyitásra. Ez tisztán kereskedelmi kockázatú koncesszió, a határátlépéskor a koncesszornak fizeti a díjat a használó. Engem mindig is vonzottak a nehéz, kihívással teli projektek, ez is egy ilyen.

Mindezen külföldi terjeszkedések fényében 2030-ban milyen Duna Aszfaltot és milyen Szíjj Lászlót látna szívesen?

Két lányom van, mindig is szerettem volna fiút, és a jó Isten adott nekem hat fiú unokát, és most egy lányt. A lányaim kevésbé vonzódnak a cégcsoport menedzselésének egész embert kívánó feladatai iránt, így

felmerül a kérdés, hogy kire hagyjam a céget.

Rengeteg magyar cég küzd most a generációváltással és csak remélni tudom, hogy például 10 év múlva is agilisan tudom majd az unokáimat ösztönözni, hogy részt vegyenek, a cégcsoport irányításában. Azonban reálisan inkább arra törekszem, hogy

akkorára kell növekedni ezzel a cégcsoporttal, hogy képesek legyünk arra, hogy meg tudjuk fizetni a profi menedzsereket, akik által a tulajdonosi és a menedzsment feladatok jól elkülöníthetők.

Mi a helyzet a Földközi-tengeren? Hány jachttal rendelkezik most?

Kezdetben egy kisebb hajóval rendelkeztem, majd, amikor láttam, hogy ezeket a jachtokat nagyon jó áron ki lehet adni, beruháztam még két nagyobb hajóba. A Covid-járvány miatt felértékelődött ez az üzlet, azt tervezem és számolgatom, hogy a téli időszakra áttelepítem őket a Karib-térségbe, és így két szezonban is ki tudjuk őket használni.

Rendszeresen fordulnak meg tengeri jachtjain kormányközeli üzletemberek, volt miniszter is a hajón.

Egy jacht bérbeadásával foglalkozó cég tulajdonosaként nincs közvetlen befolyásom arra, hogy kik és mikor bérlik ki azt, vagy, hogy éppen ki a bérlő vendége,

ahogy nem velem kell megegyezni abban sem, ha például valakinek egy kapubejárót kell leaszfaltozni.

Mivel jobb a nagyobb hajó?

Nekem az első, legkisebb hajó a kedvencem. Ugyanazt az élményt megadja, mint amelyeken nagyobbak a terek.

Azt a fotósok sem követik annyira szorosan.

Igen, és ezt tudnám a legolcsóbban kiadni.

A jachtbiznisz magánbefektetései között nyilván kisebb szeletet képvisel, mint az építőipar, de milyen területeken érdekelt még magánbefektetéseivel? Vagy a rendkívül szép EBITDA-marzzsal bíró hazai útépítési üzletág visszatartja attól, hogy máshol keressen jelentősebb üzleti lehetőségeket, akár agráriumban, kiskereskedelemben, ingatlanszektorban?

Keresem ezeket a lehetőségeket. Az ingatlanfejlesztési projektek piaca is felmerül, mint logikus lehetőség, van is néhány szállodai érdekeltségem. Ezek a többlábonállást segítik, arra az esetre, ha valamikor kiszáradna a gazdaság, és így az iparágunk, akkor is kell valamilyen bevételi forrás.

Vannak technológiai befektetéseim is, amelyek kapcsolódnak az építőiparhoz, például a 3D-s tervezésen keresztül.

A közeljövőben átadásra kerül egy elektronikai összeszerelő üzemünk is, ami, szintén egy új iparágba való belépést jelent.

A bankholdingban érdekeltségekkel rendelkezik még?

Érdemi érdekeltségem már nincs. Persze ha a koncessziós pályázat számunkra kedvező módon alakul, akkor az a projekt hatalmas forrásigényt fog igényelni, tehát szükségem lehet egy erős pénzügyi partnerre a megvalósításhoz.

Tehát fennmarad az erős építőipari érdekeltség koncesszióval vagy anélkül, és így az erős állami kapcsolódás, hiszen az útépítéseknél a megrendelő az állam?

Nincsenek megrendelők a privát szférából, akik autópályát építenének. Az egyéb privát megrendelésből megélni nem lehet. Ez mindenhol így van, hiszen az államok felelősek az utak fenntartásáért és az útépítésekért. Idehaza egyes kormányok előnyben részesítik a nemzetközi kivitelezőket, míg mások a magyar háttérűeket, erre a nyugat-európai közbeszerzési gyakorlat is jó példa.

Ebből a szempontból azért rejlik kockázat a Duna Aszfalt működésére, ha a jövő évi választásokra tekintünk.

A Fidesz-KDNP alkotta kormány mai képviselői 2010 előtt is elmondták, hogy az ország jól felfogott érdeke alapján a hazai tulajdonú vállalatok arányát kívánják javítani az állami beruházásokon, követve a francia, német vagy osztrák mintát, ahol 70-80, de akár 90 százalékos mértékű is a hazai tulajdonú vállalatok szerepe az állami beruházásaikon. Hazánkban legutóbb olvastam, hogy ez még ma is alig 50% feletti. Egyébként 2010 előtt 16 évig a baloldali kormányok idején is fejlődtünk.

Mára talán senki előtt sem kérdéses, hogy Magyarország az elmúlt 10 évben önmagához képest soha nem látott fejlődést volt képes az útfejlesztés terén elérni.

Még egy olyan autópályaépítési program, mint ami most zajlik Magyarországon, nincs Európában. Nyugat-Európa ebből a szempontból készen van, errefelé kell építeni.

