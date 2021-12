A korábban vártnál sokkal magasabb inflációval számol az MNB, rosszul szerepelt a magyar tőzsde

Portfolio 2021. december 14. 16:30

A jelentős áremelkedésekre reflektálva érkeznek a fontosabbnál fontosabb kamatdöntések a jegybankoktól, elsősorban erre várnak a piaci szereplők. Idehaza többek között az állampapír-vásárlási program lezárásáról döntöttek, amely értelmében a jegybank leállítja a kötvényvásárlásait, illetve ezzel együtt a Monetáris Tanács a mai ülésén a Növekedési Kötvényprogram befejezését is elhatározta. Mindezek mellett az MNB jövőre a korábban vártnál sokkal magasabb inflációval számol: az idei 5%-os pénzromlás után jövőre is hasonló, 4,7-5,1%-os áremelkedési ütem következhet. Pozitív kezdés után lefordultak ma az európai börzék, rosszul teljesít a magyar tőzsde is, ugyancsak kedvezőtlen hangulatú piacnyitást láthattunk a tengerentúlon.