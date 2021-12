Ez már a fordulat újabb jele? - Bért emel a Dunaferr

Decemberben - több mint egy év után, a Munka Törvénykönyvének megfelelően - újra egy összegben kapták meg fizetésüket a dunaújvárosi vasmű dolgozói. Pénteken bruttó 100 ezer forint jutalmat is kapnak és egy szerdán körbeküldött vezetői levélből kiderült: jövőre 10%-os béremelésben részesülnek a munkavállalók. Úgy tudjuk, hogy minderre a kapacitások egyre magasabb kihasználásának köszönhetően van lehetőség.

Arról döntöttem, hogy

az Ön alapbérét 2022. január 1-jei hatállyal 10 százalékkal megemelem

- kezdődik a rövid, de a munkavállalók szempontjából kedvező levél, amit a Evgeny Tankhilevich, társaság legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettese küldött ki mindenkinek szerdán.

Azt is hozzáteszi, hogy a határidőben aláírt és visszaérkezett munkaszerződés-módosítás 2022. január 1-jétől hatályba lép és a januárra járó, februárban esedékes magasabb bért már februárban megkaphatja minden dolgozó.

Nem szabad elfelejteni, hogy 2022-ben 200 ezer forintra emelkedik a bruttó minimálbér összege az idei 167.400 forintról. Ez pedig éves szinten 19,4%-os béremelést jelent. Azt is meg kell jegyezni, hogy jövőre mint a többi munkáltatónak, csökkennek a Dunaferr által fizetendő járulékterhek is a szocho csökkentés nyomán.

Ez a harmadik kedvező fejlemény, ami a dunaferres bérkifizetéseket érinti. Egy hónapja jött a hír, hogy minden dolgozó bruttó 100 ezer forintos jutalomban részesül. Az is jó hír volt, hogy tavaly október után először végre egy összegben fizette ki a novemberi béreket a társaság, most decemberben.

A bérkifizetések normalizálódása a társaságnál összefügghet a teljesítmény javulásával is, információink szerint ugyanis a kapacitáskihasználtság 70%-on áll. Ez még mindig nem kiemelkedő, azonban jelentős javulás figyelhető meg az első féléves szintekhez képest. És főleg annak fényében jó hír, hogy néhány hónapja még vagyonfelügyelő tevékenykedett a vasműnél. Azt is meg kell említeni, hogy a vasmű az acélipar legújabb száguldását lovagolja meg és az egész világban, széles körben zajló alapanyag áremelkedések hatása is lecsapódik a cégnél.

Címlapkép: az ISD Dunaferr Zrt. a köztudatban a Dunai Vasmű - az 1950-es években létrehozott kohászati-gépészeti komplexum - főbejárata a Vasmű tér 1-3. szám alatt. Forrás: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre