Meghosszabbította a járványügyi készültséget a kormány

A kormány a járvány elleni sikeres védekezés érdekében újabb fél évre, 2022. június 18-ig meghosszabbította a járványügyi készültséget - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A közlemény szerint az intézkedés különösen az egészségügyi intézmények, kórházak összehangolt védekezésnek irányítását segíti.

"A járványügyi készültség meghosszabbítására szükség van, hiszen a koronavírus-járvány továbbra is világszerte, Európában és Magyarországon is zajlik, a fertőzöttek száma jelenleg is magas és hazánkban is megjelent az omikron vírusvariáns" - hangsúlyozták.

A kormány és az Operatív Törzs figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és amennyiben szükséges, a járványügyi készültség alatt a védekezés érdekében újabb intézkedéseket hoz. A veszélyhelyzet alatt a kormány gyorsabban tud dönteni, és gyorsan tud hozni lakosságot védő intézkedéseket - húzták alá.

Címlapkép: Getty Images