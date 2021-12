Kiakadtak a Wizz Air befektetői: megbüntetik a céget, ha nem lesz szakszervezet - Reagált a cég

Tizennégy befektető közös levélben követeli a Wizz Airtől, hogy engedélyezze a dolgozóinak szakszervezet alapítását, illetve csatlakozást ahhoz. A befektetők vizsgálata szerint ugyanis a fapados légitársaság jelenleg megsérti a munkavállalók jogait ennek megtiltásával. Vasárnap a társaság a Portfolio-nak küldött közleményben reagált a fejleményekre.

A befektetői csoport tagja többek között a brit Ardevora Asset Management, illetve a dán AkademikerPension nyugdíjalap – értesült a Reuters. Utóbbi cég a levélben egyenesen azzal fenyegette a légitársaságot, hogy eladja részesedését, amennyiben nem biztosítja a munkavállalók jogait.

A Wizz Air a Reuters kérdésére nem kívánta kommentálni a befektetők levelét, mivel elmondásuk szerint aktív párbeszédet folytatnak velük közvetlenül. Ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy elkötelezettek a munkavállalók jogai mellett. A befektetők 2014 óta összesen hat esetet említenek levelükben, illetve egy 2020 júniusi interjút idéznek Váradi József elnök-vezérigazgatótól, aki elmondta, hogy a vállalat akadályozza a szakszervezetek munkáját, mivel azok szerinte „megölik az üzletet”. Idén tavasszal a Wizz Air elutasította, hogy megállapodjon az olasz szakszervezeti szövetséggel.

A befektetők azzal fenyegetnek, hogy ha december 20-áig nem orvosolja a felsorolt problémákat a cég, akkor konkrét lépéseket tesznek. A 23 milliárd dollárt kezelő dán nyugdíjalap egyenesen azt nyilatkozta, hogy kész eladni Wizz Air-részesedését.

Reagált a cég

"A Wizz Airnél nagyra értékeljük a befektetőinkkel való közös munkát, és tudomásul vesszük a 14 meglévő és leendő befektetőből álló csoport által küldött levelet. Mivel a befektetőkkel jelenleg is folyamatosan tárgyalunk, így a levél konkrétumairól nem nyilatkozhatunk" - olvasható a társaság lapunknak küldött közleményében, amely arra is felhívja a figyelmet: ők az egyetlen olyan légitársaság, amely visszaállította a légiutaskísérők és pilóták fizetését a járvány előtti szintre. "A világjárvány tetőzése idején körülbelül 1000 kollégától kellett megválnunk, de közülük sokakat újra felvettünk, és most már több mint 5000 alkalmazottat foglalkoztatunk" - tették hozzá.

