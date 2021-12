Egyre durvább az esés az amerikai tőzsdéken

Miközben az európai tőzsdéken továbbra is rossz hangulat, az amerikai tőzsdéken is eséssel indul a hét, a Dow 1,2 százalékos gyengülése mellett, az S&P 500 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,1 százalékot esett. Miközben a befektetőket az omikron variáns terjedése, és az ehhez kapcsolódó lezárások aggasztják Európa egyes részein, a hangulatot az is rontja, hogy Joe Biden elnök 2 000 milliárdos dolláros kiadási terve zátonyra futhat. Joe Manchin szenátor vasárnap közölte, hogy nem tudja támogatni a tervet - ezzel Biden és a demokraták jelentős politikai veszteséget szenvedhetnek a demokraták és a republikánusok között 50-50 százalékban megosztott szenátusban. Szintén ehhez kapcsolódik, hogy a Goldman Sachs a költségvetési javaslat elfogadásának problémáira hivatkozva rontotta 2022-re vonatkozó amerikai növekedési előrejelzését.