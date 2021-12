Ezekkel a megoldásokkal függetlenedhetnek az energia drágulásától a cégek

Az energiaárak emelkedésének és ingadozásának több kedvezőtlen hatása is van az energiaintenzív iparágak képviselőire nézve. Bizonyos, már ma is létező kockázatkezelő megoldások alkalmazásával a cégek jelentősen mérsékelhetik függőségüket az energiaárak változásaitól, amire érdemes tartósan is felkészülniük.

A nemzetközi piacokhoz hasonlóan az elmúlt napokban Magyarországon is folytatódott a piaci villamosenergia-árak emelkedése. A másnapi piaci árak december közepére a 350 euró/MWh-s szintre emelkedtek a magyar áramtőzsdén, ami már mintegy hétszeres drágulást jelent az idei évben, míg a 2022-es termék piacán kialakult 210 euró fölött elszámolóár közel négyszerese az év elejinek.

A folyamatot továbbra is elsősorban az erőteljes kereslet, valamint a földgáz új lendületet vett drágulása hajtja, melynek eredményeképpen a 2021 elején még 20 eurós meghatározó holland TTF-ár december közepére a 130 euró/MWh-s magasságba ugrott. A földgáz a villamos energia árazásának sajátságai miatt az áramtermelési mixben elfoglalt – éves átlagban Magyarországon és az EU-ban is - 20 százalék körüli súlyával is messze a legmeghatározóbb tényező az áram árának alakulásában. Ez az európai villamosenergia-hálózatok és -piacok integráltsága miatt az azon országokban is igaz, ahol a földgáz részaránya a fentieknél jóval alacsonyabb a termelésben

Az aktuális árak mind az áram-, mind a gázpiacon újabb történelmi rekordokat jelölnek.

A magas energiaárak hatása már makrogazdasági szinten is látható: az energia-, illetve üzemanyagárak által hajtva a magyarországi infláció közel évtizedes rekordra emelkedett, és 2022-ben is a korább vártnál magasabban alakulhat, ami a jegybankokat - így az MNB-t is - kamatemelésre sarkallja. Az energiaárak emelkedése, illetve az infláció a gazdasági növekedést is visszafogja, egyebek mellett erre hivatkozva pedig a Pénzügyminisztérium is lefelé módosította a 2021-es GDP-prognózisát.

Bajban vannak az energiaintenzív iparágak

Míg a lakosságot, az önkormányzatokat, egyházakat, költségvetési szerveket, közérdekű alapítvány által fenntartott intézményeket, illetve a kisebb kkv-k bővülő körét a hatóságilag alacsonyan meghatározott rezsicsökkentett energiaárak védik, akik ezért tömegesen lépnek vissza az elmúlt években kedvezőbb árakat biztosító piaci szerződéses körből az egyetemes, rezsicsökkentett szolgáltatási körbe, addig a gazdaság többi szereplőjének meg kell küzdenie a piaci árak terheivel. A gáz- és áramárak elszállása a rezsicsökkentett áron szolgáltató MVM mellett sok olyan vállalatot, így például a távhőszektort vagy a fém-, illetve vegyiparban tevékenykedő cégeket (lásd műtrágya- és papírgyártás) is fájdalmasan érinti, amelyeknek a költségszerkezetében jelentős arányt képvisel az energia. A kiemelkedő fontosságú szektorok, mint az önkormányzati fenntartású távhőszektor valószínűleg számíthat a kormány segítségére, ahogy azt a kabinet be is jelentette, és hasonlóban bízhat a jelentős villamosenergia-költségeket viselő, szintén befagyasztott tarifákon szolgáltató víziközmű szolgáltatási ágazat is.

Amennyiben a helyzet nem javul, az állam várhatóan igyekszik majd mentőövet dobni más szektorok képviselőinek a még nagyobb gazdasági krízis elkerülése érdekében, de ebben nyilvánvalóan nem reménykedhet minden gazdasági szereplő. A magas energiaárak tartóssá válása esetén az ipari fogyasztók egy részénél reális lehetőségként merülhet fel a tevékenység korlátozása vagy időleges felfüggesztése, nem beszélve arról, hogy a korábbi években sikeresen shortoló, de most bajba került kereskedők pénzügyi problémái, esetleges csődjei is fokozhatják a fogyasztók gondjait.

Ilyen körülmények között az energiaintenzív iparágak jövőjét jelentős bizonytalanságok terhelik.

Hármas negatív hatás

Legnagyobb kitettsége az energiaellátást biztosító szektor mellett az energiaintenzív iparágaknak van (vegyipar, papírgyártás, acélipar), ugyanakkor indirekt módon érintett a mezőgazdasági szektor, a gyógyszeripar és a járműgyártás is. Az energiaárak jelentős mértékű változásának hármas hatása van – fejtette ki érdeklődésünkre Losonczy Géza, a KPMG energetikai tanácsadási területének vezetője:

A megemelkedett árak természetesen megemelik az energiabeszerzési költséget, melynek kigazdálkodása jelentős kockázatot jelent, nem biztos, hogy érvényesíthető a fogyasztók felé.

A beszállítási láncok bizonytalanná válhatnak, ezáltal nehéz helyzetbe kerülhetnek az óvatosan gazdálkodó szereplők is.

A jelentős energia fogyasztóknak dönteniük kellett, hogy a jelenlegi körülmények mellett fix áron, vagy indexáltan szerzik be a villamosenergiát (vagy tőzsdén vásárolják meg). Ez a döntés bizonytalan elemet hoz be a gazdasági élet olyan szereplőinek a munkájába, kiknek nem core képességük az energiapiacok spekulatív szempontú kezelése. Ennek hatására akár jelentős versenyelőnyre és hátrányra is szert lehet tenni.

A szakértő szerint a várható forgatókönyvet sok tényező határozza meg. A beszerzési árak növekedéséhez kapcsolódóan kulcskérdés, hogy milyen mértékben érvényesíthető a megnövekedett költség az értékesítési oldalon. Amennyiben ez nem valósítható meg, úgy további jelentős kérdés, hogy az alacsony vagy negatív árrésű tevékenységek szüneteltethetők-e komolyabb piacvesztés nélkül.

Losonczy Géza a beszállítási láncok bizonytalanságában az árak növedésénél is nagyobb kockázatot lát, mivel egy ilyen esemény kezelésére nehéz felkészülni. Ezen a téren minden szereplőnek érdemben meg kell vizsgálni a partnereit és törekednie kellene a beszerzési portfóliójának diverzifikálására. A KPMG energetikai tanácsadási területének vezetője valószínűnek tartja, hogy a következő negyedévben számos iparágban dominó szerűen be fognak következni bedőlések.

A legbonyolultabb kérdés az árak változásából fakadó következmények előrejelzése. Azok a szereplők, akik idén év végén a mostani körülmények között éves szerződést kötöttek, biztonságban vannak az árak jelentős megváltozásától. Ugyanakkor számukra is fontos az óvatosság, mert ha a szerződéseik felmondhatók, a kötbérek nem elég nagyok, akkor egy jelenetős – a kereskedő számára hátrányos – árváltozás esetén az ő pozícióik is kinyílhatnak. Azon szereplők, akik nem kötöttek éves szerződést, vagy indexált az árazásuk, jelentősen spekulatív helyzetbe kerültek; ilyen pozíciót csak rugalmasan változtatható termelési profil mellett tart szerencsésnek Losonczy Géza, a KPMG energetikai tanácsadási területének vezetője.

Függetlenedni az energiaáraktól

Látni kell, hogy azokat a vállalatokat, amelyek számára a mostani magas villamosenergia-árak komoly, bizonyos esetben rendkívüli átstrukturálást megkövetelő problémát jelentenek, a jelenlegi tényezők és trendszerű folyamatok egy irányba terelik. Ez pedig az, hogy függetlenedik az energiaszolgáltatótól, ezáltal az energiaáraktól. Stratégia szempontjából jelentős kockázatcsökkentő lépés lehet, ha nem kell az energiaszolgáltató saját kockázatával kalkulálni (mi történik, ha csődbe megy; ha kénytelen továbbhárítani a magas világpiaci árak jelentette terheket), hanem a vállalat maga teremti meg a működéséhez és hosszabb távon a termelés fejlesztéséhez szükséges villamosenergiát – fogalmaz Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Egy jól méretezett és kivitelezett, minőségi alapanyagokat felhasználva telepített, a finanszírozás szempontjából is minden részletében átgondolt konstrukcióval megvalósított naperőmű igen kedvező megtérülés mellett képes fedezni a villamosenergia-szükséglet jelentős részét. Stratégia szintjén egy ilyen beruházás 20 vagy akár 30 évre is biztosíthatja a vállalatnak az energiát, ami ráadásul zöld. Ez nem utolsó szempont, hiszen az emelkedő árak mellett a vállalatokat nyomás alá helyező másik fontos trend a fenntarthatóságnak (ESG-nek) történő megfelelés.

Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a naperőmű-beruházásnak köszönhetően a vállalat hitelesen igazolni tudja, hogy a fenntarthatóság számára nem csak szlogen, hanem kőkemény valóság, ugyanis zöldárammal működik. Tehát a napelem nem luxus, hanem stratégiai előny – hangsúlyozza Lugos Roland.

Az energetikában a jövő az ügyféloldali megoldásoké. Ez azt jelenti, hogy ma már egyre kevésbé lehet egy előre rögzített keretek között mozgó projekt-tervet eladni és a megvalósítani. Az Optimum Solar üzletfejlesztési igazgatójának elmondása szerint a társaságnál igyekeznek az ügyfél igényeihez igazodni, tehát hosszú távú partnerségben gondolkodnak és működnek, ezért többféle megoldással is operálnak. Az ügyfelek számára ebben az az értéktöbblet, hogy nem „sima” kereskedésről van szó, hanem komplex szolgáltatásról.

Új kockázatkezelő képességekre lesz szükség

A társaságnak például van olyan ügyfele, aki bérbeadja az üzemcsarnok tetejét, melyen naperőmű működik, a lehetőség arra is adott, hogy saját telephelyén napelemes kiserőművet építsen a cég, ahogyan arra is, hogy zöldáram-vásárlási szerződést (PPA) kössön. Ez utóbbival kapcsolatban megnőttek a várakozások, a ma már Nyugat-Európában működő rendszer hazánkban is el fog terjedni – köszönhetően a klímapolitikai célok mellett a jelenlegi energiakrízis okozta magas áraknak és az ezzel együtt megjelenő bizonytalanságnak.

Azt gondolom, hogy az energiakrízisen túljut a gazdaság és csökkeni fog az áram ára, de a 60 euró körüli árszintek már nem fognak visszatérni

– fogalmaz Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

A nagy áramfogyasztók számára a megújuló, napenergia-alapú energiatermelés mellett a következő jövőbeni lépés lehet a helyi energiaközösség megalakulása, amely révén a vonzáskörzetében lévő más fogyasztók és adott esetben termelők önálló (termelő-fogyasztó) energiarendszert (és ezzel összhangban érdekszerveződést) alkothatnak. Ez a modell az agrárvállalatok esetében is működhet, akik szerteágazó tevékenységeikbe tudják integrálni a zöldenergia felhasználását. Ez persze feltételezi azt, hogy az árampiaci szabályozások és hálózatfejlesztések is lehetővé teszik a decentralizált energiaközösségek létrejöttét – teszi hozzá.

Ugyancsak jövőbeni lehetőség lehet az energiatárolás, mint rendszer modul beépítése a vállalat energiagazdálkodásába, amely révén tovább erősítheti függetlenedését. Ezzel kapcsolatban már ma is vannak működő projektek, de a technológia hatékony (és nagy volumenű) piaci működésbe történő integrációjára még várni kell – az Optimum Solar szintén foglalkozik ezzel egy kutatás-fejlesztési pályázat keretében. Végül a jövőbeni lehetőségek között kell megemlíteni a hidrogén-technológia alkalmazásának lehetőségét, amely szintén kezdeti fázisban van, de egyértelműen a nagy energiafogyasztók mozgásterét hivatott bővíteni.

A villamos energia árának jelenlegi növekedése mögött a szén-dioxid-kvóta árának növekedése, valamint a földgáz árának hirtelen megemelkedése van. Az előbbi beleilleszkedik a globális és európai trendekbe. Bár a szén-dioxid-kvóta-ár időszakosan jelentős volatilitást mutat, azonban trendszerű visszaesése nem várható. A földgáz árának emelkedése mögött rövidebb időtartamú, részben geopolitikai jellegű hatások állnak, ezért ezen a piacon hosszabb távon konszolidálódást prognosztizál Lugos Roland.

Összességében a fenti hatások eredőjeként várható az energiapiacokon tapasztalható magas árak csökkenése, azonban a szektor átalakulása miatt a jövőben vélhetően többször elő fognak fordulni a mostanihoz hasonló áremelkedési hullámok. Emiatt minden szereplőnek javaslom, hogy építse ki a képességet az energetikai kockázatok kezelésére, elkerülve ezzel a nem várt ármozgások negatív hatásait

– mondta Losonczy Géza, a KPMG energetikai tanácsadási területének vezetője.

Címlapkép: Getty Images