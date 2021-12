Nincs tolongás a kkv-knál az olcsóbb áramvásárlási lehetőség iránt

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Amint részletesen megírtuk: a legfeljebb 10 főt foglalkoztató, legfeljebb 4 milliárd forintos árbevételt/mérlegfőösszeget produkáló kkv-k egyetemes szolgáltatón keresztüli kedvezményes, rezsicsökkentett áramvásárlási lehetősége nyílik meg a jövő év első felére. Ehhez a jogosult cégeknek fel kell mondaniuk a mostani piaci alapú szerződésüket, hogy az egyetemes szolgáltatóval újat tudjanak kötni, igaz sok esetben ugyanarról a két cégről van szó (MVM, E.ON).

Az E.ON ügyfélszolgálatain egyelőre mérsékelt érdeklődés tapasztalható – jelezték a lapnak, az MVM-nél pedig bár folyamatos érdeklődést mondtak, de a szerződéskötések csak az elmúlt napokban kezdődtek meg.

A lap rámutat, hogy több ok is meghúzódhat amögött, hogy nincs tolongás egyelőre a kedvezményes áramvásárlási lehetőségre váltás mögött, egyrészt friss még a jogszabály (december 2-i közlönyben jött ki), másrészt addigra sok cég már megköthette a 2022-es áramvásárlási szerződését, amit csak komoly retorziókkal tudna felmondani és átkötni, így számukra nem is valódi az átszerződési lehetőség. Emellett a piaci alapú áramkereskedők sem feltétlenül könnyítik meg a kilépést és az átlépést az egyetemes szolgáltatói körbe, és nem is teljesen pontos az érintett kormányrendelet, annak pontosítása pedig elmaradt, hogy mindezt elősegítse. Ezek miatt a lap egyik szakmai forrása úgy becsülte, hogy a kormányfő által említet 33 ezer kkv helyett jó, ha 5-10 ezer tud majd váltani a lehetőségre.

