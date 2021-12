Kitartott az emelkedés, felpattantak a tengerentúli tőzsdék is

Portfolio 2021. december 21. 22:00

A koronavírus omikron variánsának terjedése miatt egyre több európai ország kényszerül arra, hogy korlátozó intézkedéseket vezessen be, erre pedig többnyire eséssel reagálnak az európai és a tengerentúli tőzsdék is, de például az olajár is jelentős mértékben lejjebb került tegnap. Ma idehaza a jegybank az első három negyedév fizetési mérlegstatisztikáit közölte, külföldön pedig az Európai Bizottság fogyasztói hangulatindexét érdemes figyelni - ebben láthatóak már a koronavírus miatti lezárások hatásai is. Ma az ázsiai tőzsdék jól teljesítettek, ugyancsak kedvező hangulatú kereskedést láthattunk Európában és a tengerentúlon is visszapattanás volt tapasztalható.