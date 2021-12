A fapadosok nyertek, a hagyományos légitársaságok elbuktak a koronavírus válságban?

Fekete Beatrix 2021. december 23. 10:30

Korábban soha nem látott válságot hozott a koronavírus-járvány a légiközlekedési szektorban, azonban nem minden szereplőt érintett egyformán. Míg néhány légitársaságot állami pénzek mentettek meg a csődtől, voltak olyanok is, amelyek árfolyama történelmi csúcsra szárnyalt, ahogy megkezdődött a kilábalás. Az látszik, hogy látványos előnyre tettek szert a diszkont légitársaságok a hagyományos légitársaságokkal szemben most, hogy a légiközlekedés a felépülés útjára lépett, ezt pedig a befektetők értékítélete is tükrözi.