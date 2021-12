Újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és New York között

A LOT lengyel légitársaság bejelentette, hogy 2022 júniusától újraindítja közvetlen repülőjáratát Budapest és New York között – derül ki a Budapest Airport honlapjáról. Jelenleg nincs közvetlen járat Magyarország és az Egyesült Államok között.

A pandémia miatt átmenetileg felfüggesztett járat nagy népszerűségnek örvendett az utasok körében, jövő nyártól pedig újra átszállás nélkül elérhető lesz New York a heti háromszor közlekedő Boeing 787 Dreamlinernek köszönhetően.

A LOT lengyel légitársaság még 2018 májusában indította el Budapest és New York közötti közvetlen járatát, amely folyamatosan működött a két város között. A koronavírus-járvány első hulláma alatt hozott szigorítások miatt azonban az útvonal átmeneti leállítására volt szükség. A jelenlegi enyhülő korlátozások, az átoltottság és a visszatérő utazási kedv azonban újra lehetővé tette a Budapest–New York-járat újraindítását és teljeskörű üzemelését. A járat New York legforgalmasabb légikikötőjére, a John Fitzgerald Kennedy Nemzetközi Repülőtérre közlekedik majd.

Bogáts Balázs, a Budapest Airport járatfejlesztési vezetője elmondta:

Az új útvonalak iránti kereslet és az utazási kedv a hazai és a külföldi piacokon párhuzamosan növekszik a közvetlen járatok iránti kereslettel, így az új, illetve az újraindított járatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a Budapest Airport koronavírus-járványt követő fellendülésében.

Hozzátette: nagy örömmel üdvözölték a LOT döntését, hiszen két év kihagyás után júniustól újra lehetősége lesz az utasoknak átszállás nélkül eljutni New Yorkba és vissza.

A LOT újrainduló járata nem csupán az utasforgalom szempontjából fontos, hanem azért is, mert a repülőgépek mintegy 12 tonna árut is szállítanak majd mindkét irányban.

Michał Fijoł, a LOT lengyel légitársaság kereskedelmi vezetője elmondta:

A nehéz idők ellenére a LOT minden lehetőséget megragad a növekedésre. A Budapestről New Yorkba induló non-stop járat újraindítása a magyar piac iránti további elkötelezettségünket tükrözi, hiszen magunk is látjuk is tapasztaljuk a benne rejlő lehetőségeket.

A Budapest–New York JFK útvonalon a 252 ülőhelyes Boeing 787 Dreamliner repülőgépek járnak majd. Kialakításának köszönhetően a kéthajtóműves, széles törzsű gép könnyebb, így kevesebb üzemanyagot fogyaszt, és nagyobb hatótávolsággal rendelkezik. A gép a Budapest–New York-útvonalat 9 óra 15 perc alatt teljesíti.

Jelenleg nemcsak Budapest és New York, hanem Magyarország és az Egyesült Államok között egyáltalán nincs közvetlen repülőjárat.

