Ez itt a cégfeldarabolások éve - Vége az óriásvállalatok korának?

Valóságos célfeldarabolási hullám vette kezdetét novemberben, mindössze egy hét leforgása alatt három nagy ipari konglomerátum is bejelentette, hogy több vállalatra szakadva folytatja a jövőben működését. Búcsúzhatunk a GE mai formájától, leválasztja egyes részlegeit a Toshiba és a Johnson & Johnson is és ki tudja még, hogy mi lesz a technológiai óriásvállalatok sorsa, amelyeknél egyre hangosabban szorgalmazzák a szabályozó hatóságok és a politikai döntéshozók a feldarabolást befolyásuk és méretük miatt. Vajon ez azt jelenti, hogy leáldozott a nagy konglomerátumoknak?

Vannak időszakok a történelemben, amikor valóságos „trenddé” válnak a vállalatfeldarabolások, mert éppen ebben látnak értékteremtési lehetőséget a vezetők.

A konglomerátumok nagyok, ormótlanok és a befektetők sem szeretik őket, mivel nehéz a fair értéküket meghatározni.

A nagy ipari konglomerátumok feldarabolása nem új jelenség, időről időre felbukkan hullámokban – ismerteti a The Wall Street Journal vállalattörténeti szakértője. Az 1980-as években, amikor hódítottak a tőkeáttételes kivásárlások, nagyon sok alap (mint ma a kockázati tőke társaságok) jutott hozzá viszonylag olcsón pénzhez, amit arra használtak fel, hogy alulértékelt eszközöket vásároljanak. Így ez egy jó időszak volt arra, hogy a konglomerátumok feldarabolják magukat. Az 1990-es és a 2000-es években a konglomerátumok veszíteni kezdtek népszerűségükből, majd 2008 hozott változást, amikor a befektetők elkezdtek nyomást gyakorolni, miután azt látták, hogy a konglomerátumok alatt működő üzletágak alulteljesítők voltak a független versenytársakhoz képest.

Három vállalatra szakad a GE

A cégfeldarabolások legújabb hullámát november elején a General Electric kezdte el, a vállalat terve, hogy három cégre válik szét.

Külön társaságként működik majd a jövőben a légiközlekedési, az egészségügyi és az energetikai részlege. A menedzsment indoklása szerint a három iparágvezető, globális részvénytársaság létrehozásával mindegyik nagyobb fókuszt, testreszabott tőkeallokációt és stratégiai rugalmasságot kaphat.

A több mint 200 éves múltra visszatekintő, Thomas Edison által alapított General Electric az 1980-as években gyorsan terjeszkedett, és először a pénzügyi szolgáltatásokba, majd az NBC felvásárlásával a műsorszolgáltatásba is beszállt, miközben jelentős eredménynövekedést és hozamot ért el a befektetők számára. A GE még a 2000-es évek elején is a legnagyobb piaci értékű vállalat volt, de aztán jött a pénzügyi válság, és a cég a bajba jutott pénzügyi részlegének súlya miatt soha nem tudott visszatérni a csúcsra. Időközben elkezdődött egy portfóliótisztítás a cégnél, megvált a médiaérdekeltségeitől a vállalat, valamint világítástechnikai üzletágától és több pénzügyi érdekeltségétől is.

A legújabb cégátalakítás keretein belül a GE az egészségügyi egység spinoffját 2023 elejéig, az energetikai egységét pedig 2024 elejéig tervezi végrehajtani.

Botrány övezte cégfeldarabolás a Toshibánál

Mindössze pár nappal azután, hogy a General Elecric bejelentette a történelmi cégfeldarabolást, a Toshiba azt közölte, hogy két fő üzletág, az energia- és infrastruktúra-üzletág valamint az eszköz- és tárolási üzletág kiválásával három független vállalatra szakad. A terv - amely egy rendkívül káros vállalatirányítási botrányt követő öt hónapos stratégiai felülvizsgálat eredményeként született - részben az aktivista részvényesek kiszállásának ösztönzésére irányul az ügyet ismerő források szerint.

Az egykor nagy múltú, 146 éves konglomerátum 2015-ös számviteli botránya óta válságról válságra tántorog. Két évvel később több mint 30 tengerentúli befektető 5,4 milliárd dolláros készpénzinjekciót biztosított, amely segített elkerülni a tőzsdéről való kivezetést, de olyan aktivista részvényeseket hozott, mint az Elliott Management, a Third Point és a Farallon.

Júniusban egy részvényesek által megbízott vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a Toshiba összejátszott a japán kereskedelmi minisztériummal, hogy megakadályozza a befektetőket abban, hogy befolyást szerezzenek a tavalyi részvényesi közgyűlésen.

Satoshi Tsunakawa vezérigazgató elmondta, hogy a Toshiba az aktivista részvényesek jelenlététől függetlenül a szétválás lehetőségét választotta volna, és Japán kereskedelmi minisztériuma nem emelt kifogást a terv ellen. Indoklása szerint az egyes üzletágak fokozottabban összpontosítsanak stratégiai céljaikra, és elősegíti az agilisabb döntéshozatalt, valamint a karcsúbb költségszerkezetet.

A Toshiba reméli, hogy az átszervezés a 2023-as pénzügyi év második felére befejeződik, és közölte, hogy a következő két pénzügyi év során mintegy 100 milliárd jent kíván visszajuttatni a részvényeseknek.

A Johnson & Johnson is beállt a sorba

Még a Toshiba bejelentése napján közölte a Johnson & Johnson, hogy két vállalatra választja szét a fogyasztói egészségügyi részlegét, amely a sebtapaszokat és a babahintőport értékesíti, a gyógyszer- és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó üzletágától. Ez lenne a vállalat 135 éves történetének legnagyobb átalakítása.

Ezzel a versenytársakhoz hasonló stratégiát követ a cég, a GlaxoSmithKline és a Pfizer jövőre tervezik közös fogyasztói egészségügyi üzletáguk kiválását, a német Merck KGaA pedig 2018-ban adta el a Procter & Gamble-nek a fogyasztói egészségügyi egységét.

A tranzakcióra részben amiatt kerül sor, mert az egészségügyi szektorban a fogyasztói termékek, mint a hidratáló krémek és samponok értékesítésének lassú és állandó üzletága egyre inkább eltávolodott a gyógyszerek fejlesztésének és forgalmazásának kockázatos tevékenységétől. A Johnson & Johnson megtartja a gyógyszeripari és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó egységeit, amelyek a Covid-19 vakcinát, gyógyszereket, például a Darzalex nevű rákgyógyszert és orvostechnikai eszközöket értékesítik. A vállalat célja, hogy a tervezett szétválasztás 18-24 hónapon belül befejeződjön.

Hogy reagáltak a befektetők?

A befektetők reakciói vegyesek voltak a feldarabolási hírekre, míg a GE árfolyama jelentősen emelkedett, ezzel megerősítve azt, hogy a befektetők is hisznek a lépés értékteremtő mivoltában, a Johnson & Johnson árfolyama kisebb mértékben emelkedett, a Toshiba részvényei pedig estek a hír napján.

A GE-nél nem tartott sokáig a lelkesedés, azóta a részvényei jelentősen leértékelődtek, az árfolyama 13 százalékkal van alacsonyabban, mint a bejelentést megelőzően. A Johnson & Johnson részvényei kismértékben, 3 százalékkal erősödtek, míg a Toshiba árfolyama közel 6 százalékkal került lejjebb a bejelentés óta.

A legnagyobb amerikai cégfeldarabolások

A GE és a Johnson & Johnson feldarabolása bekerülhet minden idők legjelentősebb amerikai vállalatfeldarabolásai közé. Íme néhány a legemlékezetesebbek közül:

Szintén idei sztori, hogy az IBM leválasztotta az IT infrastruktúra-szolgáltatóját, ami Kyndryl néven folytatta működését, különálló tőzsdei vállalatként. A technológiai óriásvállalat célja az volt a feldarabolással, hogy leválassza a lassú növekedésű részlegét és a magasabb marzsú cloud üzletágra és a mesterséges intelligenciára fókuszáljon.

leválasztotta az IT infrastruktúra-szolgáltatóját, ami Kyndryl néven folytatta működését, különálló tőzsdei vállalatként. A technológiai óriásvállalat célja az volt a feldarabolással, hogy leválassza a lassú növekedésű részlegét és a magasabb marzsú cloud üzletágra és a mesterséges intelligenciára fókuszáljon. 2020 tavaszán a United Technologies leválasztással létrehozta a Carrier Global Corporationt és az Otis Worldwide Corporationt.

leválasztással létrehozta a Carrier Global Corporationt és az Otis Worldwide Corporationt. A DuPont 2019 áprilisában indította el a feldarabolási folyamatot, amelynek során három különálló vállalat jött létre. Elsőként az anyagtudományi részleget választotta le, Dow néven, majd a mezőgazdasági tudományokkal foglalkozó Corteva alakult meg, a többi üzletág pedig a DuPont alatt működik tovább.

2019 áprilisában indította el a feldarabolási folyamatot, amelynek során három különálló vállalat jött létre. Elsőként az anyagtudományi részleget választotta le, Dow néven, majd a mezőgazdasági tudományokkal foglalkozó Corteva alakult meg, a többi üzletág pedig a DuPont alatt működik tovább. A repülőgép-alkatrészeket és klímarendszereket gyártó Honeywell 2016 szeptemberében jelentette be, hogy külön cégbe választja le a vegyi anyagok divízióját.

2016 szeptemberében jelentette be, hogy külön cégbe választja le a vegyi anyagok divízióját. A Hewlett-Packard 2015-ben döntött úgy, hogy két tőzsdei vállalatra válik szét, az egyik a vállalati ügyfeleket kiszolgáló Hewlett-Packard Enterprises, a másik pedig HP néven folytatta működését.

2015-ben döntött úgy, hogy két tőzsdei vállalatra válik szét, az egyik a vállalati ügyfeleket kiszolgáló Hewlett-Packard Enterprises, a másik pedig HP néven folytatta működését. Az eBay 2015-ben választotta le fizetési szolgáltatások részlegét, a PayPalt.

A világ legnagyobb vállalati közé tartoznak most az amerikai technológiai óriások, amelyekkel kapcsolatban szintén felmerült a feldarabolás lehetősége, leginkább szabályozói, politikai döntéshozói oldalról. Az, hogy mi lesz a sorsuk, még nem dőlt el, de egyes vélemények szerint a jelenlegi időszak jelentheti a nagy ipari konglomerátumok végét, legalábbis a jelenlegi formájuk végét.

Címlapkép: Getty Images