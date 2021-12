Vége a vakcinagyártók szárnyalásának - Mi lesz az egykori sztárpapírokkal?

A tudóstársadalom és a gyógyszergyártók megfeszített munkájának köszönhetően a koronavírus-járvány kirobbanását követően rekordsebességgel, egy éven belül lett hatásos koronavírus elleni vakcinája a világnak. Kis biotechnológiai vállalatok emelkedtek fel szinte a semmiből, őrületes hozamokat biztosítva a befektetőiknek. Idén, ahogy elkezdődtek az oltási programok, a cégek eredményeiben is megjelentek már az oltások, kirajzolva, hogy kik eddig a vakcinaverseny nyertesei. De ezzel együtt megkezdődtek a profitrealizálások is, jelentős korrekciót hozva több vakcinarészvénynél.

Kevesen fogadtak volna rá 2020. elején, hogy egy éven belül már lesz a koronavírus ellen biztonságos és hatékony vakcinája a világnak, valóságos sikersztoriként könyvelhetjük el, hogy már több engedélyezett oltóanyag is van, amelyekből eddig globálisan összesen több mint 9 milliárd adagot be is adtak a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az élen járó nyugati vakcinagyártók, amelyek már rendelkeznek engedélyezett vakcinákkal, mind tőzsdén vannak és már közzétettek olyan negyedéves gyorsjelentéseket, amelyekben transzparensen közlik, hogy mennyi bevételük származott az időszakban a koronavírus-vakcinából, sőt, néhányan előrejelzéseket is megfogalmaztak a jövőre nézve.

A nagy gyógyszergyártók közül a koronavírus elleni oltóanyagot legnagyobb mennyiségben előállító Pfizer bevételei látványosan megugrottak idén, a kis biotechnológiai cégek, mint az amerikai gyógyszeripari óriás partnere, a BioNTech, vagy a Moderna pedig a koronavírus elleni oltóanyagnak köszönhetően lett nyereséges és tud számottevő bevételt felmutatni. Ez pedig a részvények teljesítményében is tükröződik még úgy is, hogy az év második felében egy jelentős korrekció vette kezdetét a vakcinafejlesztőknél.

Különösen látványos a vakcinasiker a kisebb vállalatoknál, esetükben többszörözött a papírok árfolyama a járvány előtti szinthez képest, igaz ez a Novavaxra is, amelynek vakcináját nemrégiben engedélyezte csak az Európai Gyógyszerügynökség. Azoknál a nagyvállalatoknál, ahol a bevételekben és az eredményben kisebb a súlya a koronavírus-vakcináknak, mint az AstraZeneca, vagy a Johnson & Johnson, az árfolyamhatás is mérsékeltebb volt.

Megnéztük, hogy merre mozdult idén az Egyesült Államokban és az Európai Unióban engedélyezett vakcinák gyártóinak árfolyama a tőzsdén és hogy mennyire indokolja a bevételi és profitszámok alakulása ezeket a mozgásokat.

Pfizer

A Pfizer és a német biotechnológiai cég, a BioNTech által közösen fejlesztett Comirnaty volt az első koronavírus-vakcina, amely engedélyt kapott az Egyesült Államokban és az Európai Unióban egy évvel ezelőtt. A Pfizer legutóbbi, harmadik negyedéves gyorsjelentésében közölte, hogy idén 36 milliárd dolláros bevételre tehet a koronavírus ellen kifejlesztett mRNS-vakcinájával, amelynek forgalmazásából további 22 milliárd dollár értékben számít bevételre 2022-ben a menedzsment novemberi előrejelzése szerint.

Az elemzők várakozásai szerint idén a Pfizer bevétele és működési eredménye közel duplázódhat a tavalyi évhez képest, főként a koronavírus-vakcinának köszönhetően és a jövőbeli bevételeket biztosíthatja a vakcinagyártás felpörgetése, az új variánsok elleni oltóanyag fejlesztése és a felhasználás kiterjesztése a gyerekekre. És már nem csak a vakcina a Pfizer egyetlen fegyvere, a koronavírus elleni otthon szedhető gyógyszer fejlesztésében szintén az élen jár. Az eddigi teszteken nagy hatékonyságúnak bizonyult a Paxlovid nevű készítménye, amely a közelmúltban megkapta az amerikai gyógyszerfelügyelet vészhelyzeti engedélyét.

Úgy tűnik, hogy a befektetők csak akkor hitték el igazán, hogy sikeres lesz a Pfizer/BioNTech vakcinája és hogy profitra is tudja váltani a gyógyszergyártó, miután elkezdődött az oltás a vakcinával.

Tavaly gyakorlatilag ott zárta a Pfizer-részvények árfolyama az évet, ahol a járvány kirobbanása előtt kezdte, idén azonban több mint 60 százalékos pluszban áll, felülteljesítve ezzel az S&P 500 és a Nasdaq indexet is.

BioNTech

A Pfizer partnere, az mRNS-technológiában úttörő BioNTechnél egyértelműen a koronavírus-vakcina hozta meg a bevételeket és a profitot, az elemzők várakozásai szerint idén több mint 17 milliárd euró bevétele lehet a vállalatnak, míg tavaly a félmilliárd eurót sem érte el, működési eredménye pedig a tavalyi veszteség helyett 13,5 milliárd eurós profit lehet.

A BioNTech árfolyama tavaly is száguldott, idén pedig több mint háromszorozni tudott a papír, úgy is jelentős az emelkedés idén, hogy az év második felében egy jelentős korrekción van túl a részvény, a 450 dollár feletti szintről mára 250 dollár közelébe esett.

Moderna

A Modernánál hasonló a helyzet, mint a BioNTech esetén, a koronavírus-vakcinának köszönhetően vált nyereségessé a cég. Az idei évre 17,5 milliárd dollár bevételt prognosztizálnak az elemzők, miközben tavaly még az 1 milliárd dollárt sem érte el, működési eredménye pedig meghaladhatja a 12 milliárd dollárt, szemben a tavalyi veszteséges működéssel.

A Moderna árfolyama idén a 2,5-szörösére emelkedett, a járvány előtti szinthez képest pedig több mint tízszerezett. A BioNTech részvényeihez hasonlóan 2021 második felében egy jelentősebb korrekció vette kezdetét a papírokban.

AstraZeneca

Az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcinája nem volt botrányoktól mentes, a vérrögképződéses esetek miatt több ország felfüggesztette átmenetileg az oltást annak ellenére, hogy a gyógyszerhatóságok véleménye szerint az oltóanyagok előnyei még a ritkán előforduló súlyos mellékhatások ellenére is meghaladják a kockázatokat. Az AstraZenecánál ráadásul gondok akadtak a teljesítéssel is, az Európai Unióba történő szállításoknál jelentős késlekedése voltak.

Az AstraZenecánál a bevételeket közel sem dobta meg olyan mértékben a koronavírus-vakcina, mint például a Pfizernél, jóval kisebb volt az oltóanyag súlya a cég bevételében és eredményében, mint az amerikai gyógyszergyártónál. Ez az árfolyam alakulásán is tükröződik, az AstraZeneca részvényei idén jóval kisebb mértékben, csak 17 százalékkal emelkedtek, 2020 eleje óta pedig 13 százalékos a plusz.

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen vakcinája szintén nem hozta meg a szárnyalást az anyavállalat részvényeinél, de a gyógyszeripari divízió növekedéséhez hozzájárult, a szegmens bevételei közel 15 százalékkal emelkednek idén. Az év eleje óta egyszámjegyű emelkedést mutat a részvény, amivel alulteljesítő az S&P 500 indexhez képest az árfolyam.

Novavax

Az EU-ban legutóbb engedélyezett oltóanyag a Novavax fehérje alapú vakcinája, amely december végén kapott zöld utat az Európai Gyógyszerügynökségtől. Az oltóanyag a tesztek során 90 százalék feletti hatékonyságot mutatott a megfertőződés, 100 százalékos eredményt a halálozásokkal szemben, de ez az arány várhatóan valamelyest alacsonyabb lehet a delta és omikron variánsokkal szemben. Az oltóanyag szállítása a jövő év elején indulhat meg Európába.

A cég bevételei háromszorozódtak idén és a jövő évre is hasonló mértékű növekedést várnak az elemzők és az idei, több mint 800 millió dolláros veszteség után a működési eredmény szintjén több mint 2,4 milliárd dolláros profitra lehet számítani. A részvények árfolyama tavaly valósággal felrobbant, majd idén, ahogy késlekedett a vakcina engedélyeztetése és lemaradt a versenyben, idén alábbhagyott a lendület, a csúcshoz képest lefeleződött a papír, de így is 40 százalék körüli erősödéssel zárhatja az évet jelen állás szerint a részvény.

Az árfolyamok alapján elmondható, hogy a vakcinaverseny nagy nyertesei azok a kis biotechnológiai vállalatok voltak, amelyek nemcsak hogy ki tudták fejleszteni gyorsan a koronavírus elleni vakcinájukat, de nagy mennyiségben elő is tudták állítani azokat. Az látszik, hogy a vakcinarészvények többségénél profitrealizálás és korrekció kezdődött az év második felében. A jövő nagy kérdése, hogy milyen sűrűn lesz szükség az oltásokra, hogy ki tudja minél gyorsabban és minél nagyobb mennyiségben előállítani és leszállítani azokat. Képbe jöhetnek még az otthon szedhető koronavírus elleni gyógyszerek is, bár egyelőre még a járvány elleni védekezésben továbbra is az oltások játsszák a főszerepet. Mindenesetre a Pfizer az otthoni kezelések terén is jól áll a versenyben, szemben a többi vakcinagyártóval, vélhetően ennek is köszönhető, hogy az amerikai gyógyszergyártó papírjai a korrekció után is új történelmi csúcsra tudtak szárnyalni.

Címlapkép: Getty Images