Digitális védjegyet szerzett az Aegon

A Digitális Jólét Program által bevezetett, digitális biztosítási szolgáltatások iránti bizalmat erősítő " Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy" védjegyet szerzett az Aegon Biztosító - olvasható a társaság közleményében.

A Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy pályázati rendszer célja, hogy hozzájáruljon a pénzügyi szolgáltatások digitalizációjához és a digitális kompetenciafejlesztéshez. A kormány által létrehozott és a Digitális Jólét Program keretében működő minősítésre pályázni lehet, ezen a pályázaton nyert az Aegon Biztosító kiemelkedő digitális biztosító címet.

Az Aegon immár az utas-, a Casco, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és a lakásbiztosítások terén is teljeskörűen biztosítja a termékek online megismerhetőségét, a szerződéskötést, az egyszeri vagy rendszeres online díjfizetést, a digitális és videós kárbejelentést, a videó-alapú kárszemlét és az ügyfélszolgálatot is. Az életbiztosítások esetében az online kapcsolatfelvétel mellett szintén lehetőség van a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására, egyenleglekérésre és adatmódosításra is.

A biztosító ügyfeleinek jelentős része kizárólag digitálisan tart kapcsolatot a társasággal, ami évente 1 millió ügyintézést jelent.

“Az értékesítői hálózatunk által használt rendszerben a szerződéskötés, a kockázatelbírálás is digitális. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés során a hivatalos dokumentumok digitális másolatai zárt rendszerben továbbíthatók. Roberta nevű chatbotunk nemcsak a tesztfázisban lévő mobil applikációnkban, de az Aegon.hu-n is segíti ügyfeleinket, nemcsak általános, de akár a szerződéssel kapcsolatos konkrét kérdésekben is, több mint 100 témakörben” - jelentette ki Szombat Tamás, az Aegon Biztosító vezérigazgató-helyettese.

Az Aegon Biztosító a védjegy használatára benyújtott sikeres pályázatában nagy szerepe volt az olyan edukációs kampányoknak is, mint a lakosság nyugdíj-felkészültségi szintjét nyomon követő pénzügyi tudatossági program, a gyerekek iskolán kívüli fejlesztését támogató Edisonplatform és a kármegelőzési kampányok, amelyek a lakás- és közlekedési károk megelőzését szolgálják, többek között a Rendőrség együttműködésével.

A címlapkép forrása: Getty Images.