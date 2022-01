Elkerülhetetlen az áremelés, drágább lesz a tojás és a sertéshús is

Be kell rendezkedniük a vállalatoknak a magas alapanyagárakra az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban. A műtrágya a négyszeresére drágult, a vetőmag-és növényvédő-szerek ára is emelkedik és a magasabb energiaárakkal kell szembenézniük az iparág cégeinek – mondta el Makai Szabolcs, az Opus Global novemberben kinevezett élelmiszeripari vezetője a Trend FM műsorában. Hozzátette, hogy hamarosan muszáj lesz árat emelni a tojásoknál, illetve a pulyka és a sertéshúsoknál is.