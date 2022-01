Elkezdték csipegetni a tech papírok Amerikában

Nagyon szűk már az amerikai munkaerőpiac, így ez is fűtheti az egyébként is túl magas inflációt, és ezek együtt akár a korábban gondoltnál hamarabbi, vagy gyorsabb kamatemeléseket is szükségessé tehetik, sőt akár a válság alatt felvásárolt eszközök eladását is – ezt a meglepően héja hangvételű üzenetet küldte a szerda este megjelent kamatdöntési jegyzőkönyvével a világnak a Fed. A jelzésekre a részvénypiac eséssel, a kötvénypiac hozamemelkedéssel, a kamatpiac pedig azzal reagált, hogy már márciusra csaknem teljes valószínűséggel beárazta az első Fed kamatemelést, amelyet az év során további két hasonló szigorítás követhet.