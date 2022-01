Odacsapott a Fed a techrészvényeknek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen rossz évkezdet

A Fed héja hangvételű jelzésének és az amerikai államkötvényhozamok emelkedésének legnagyobb elszenvedői a növekedési részvények, azon belül is a technológiai papírok. A szektornak a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt olyan rossz évkezdete, mint az idei.

Nagyon szűk már az amerikai munkaerőpiac, így ez is fűtheti az egyébként is túl magas inflációt, és ezek együtt akár a korábban gondoltnál korábbi, vagy gyorsabb kamatemeléseket is szükségessé tehetik, sőt akár a válság alatt felvásárolt eszközök eladását is – ezt a meglepően héja hangvételű üzenetet küldte a szerda este megjelent kamatdöntési jegyzőkönyvével a világnak a Fed. A jelzésekre a részvénypiac eséssel, a kötvénypiac hozamemelkedéssel, a kamatpiac pedig azzal reagált, hogy már márciusra csaknem teljes valószínűséggel beárazta az első Fed kamatemelést, amelyet az év során további két hasonló szigorítás követhet.

A kamatemelés és a kötvényhozamok emelkedése általánosságban nem kedvez a kockázatos eszközöknek, azon belül is a növekedési részvényeknek különösen, mint például a technológiai papírok. Így nem véletlen, hogy a tegnapi amerikai kereskedésben elsősorban a techszektor esett, a Nasdaq index több mint 3 százalékkal került lejjebb, amivel masszívan alulteljesítő volt, a Dow és az S&P 500 ugyanis 1-2 százalékos csökkenéssel zárt.

A Nasdaq Composite index alakulása

A tegnapi lejtmenettel a Nasdaq Composite 3,5 százalékot esett idén, a Nasdaq 100 pedig 3,4 százalékot veszített értékéből, ami a leggyengébb évkezdet a két technológia-túlsúlyos indexnél 2008 óta.

(A pénzügyi válság évében 5,6 százalékos csökkenést könyvelt el a Nasdaq Composite az év első három kereskedési napján - emlékeztet a Marketwatch.)

A bigtech részvények közül a Microsoft indította a legnagyobb eséssel az idei évet, a tavalyi záróértékéhez képest közel 6 százalékkal került lejjebb az árfolyam, de az Alphabet is közel 5 százalékot esett. A két részvény nagyot ment tavaly, még így is 45 százalékos, illetve 58 százalékos pluszban van az árfolyamuk az elmúlt egy évet tekintve.

A Nasdaq egyébként tavaly a legjobban teljesítő részvényindexek közé tartozott tavaly a világban, csak az argentin, az indiai és a holland tőzsde előzte meg a 2021-es teljesítményt tekintve a világ vezető indexei közül.

A Nasdaq Composite index alakulása

Címlapkép: Getty Images