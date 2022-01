Hamarosan megérkezhet a hatósági jóváhagyás, terjeszkedhet a 4iG az űriparban

Február végére dönthetnek az izraeli hatóságok arról, hogy a 4iG megszerezheti-e a SpaceCom többségi tulajdonát, tudta meg a Népszava.

Tavaly június közepén jelentette be a 4iG, hogy a magyar cég és két leányvállalata, a Hungaro DigiTel és a CarpathiaSat előzetes megállapodást kötött a SpaceCommal, hogy irányító többségi tulajdont szerezzenek az izraeli társaságban. A tel-avivi tőzsdén jegyzett SpaceCom négy geoszinkron műholdjával globális lefedettséggel rendelkező műhold üzemeltető és szolgáltató vállalat, amely Magyarországon és a régióban AMOS 3 műholdján keresztül biztosítja szolgáltatásait. A társaság átvilágítását követően az ügylet sikeres lezárásának feltétele, hogy a SpaceCom közgyűlése és az izraeli Kommunikációs Minisztérium is jóváhagyja a tulajdonszerzést, állt a júniusi közleményben, és az is, hogy a tranzakció becsült értéke 65 millió dollár.

Október közepén az is kiderült, hogy A 4iG (75%) és az Antenna Hungária (25%) közös leányvállalata, a Hungaro DigiTel (HDT) az átvilágítást követően végleges szerződést kötött a SpaceCommal a társaság 51 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére.

Nemrégiben azonban az izraeli Haaretz arról cikkezett, hogy az izraeli védelmi minisztériumnál komoly ellenérzéseket szült az ügylet, mivel a SpaceCom az izraeli minisztériumok és biztonsági szervezetek számára is nyújt szolgáltatásokat, így az izraeli védelmi szektorban tartanak a stratégiai műholdas cég feletti irányítás külföldi kézbe kerülésétől, írja a Népszava.

A Népszava most a 4iG-től megtudta, hogy

február végére dönthetnek az izraeli hatóságok arról, hogy a 4iG megszerezheti-e a SpaceCom többségi tulajdonát.

Az engedélykérelem ügyében az izraeli jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési Minisztérium jár el, és február végére várjuk az eljárás lezárását

– mondta a Népszavának Fekete Péter, a 4iG vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: a SpaceCom stratégiai jelentőségű vállalat, így a kinti hatóságok minden esetben részletes engedélyezési eljárást folytatnak le. Az ügylet jóváhagyásának másik feltétele, hogy a társaság részvényesei, kötvényesei is hozzájáruljanak a tranzakcióhoz, ami nemrégiben megtörtént, a SpaceCom rendkívüli közgyűlésén a részvényesek majdnem egyhangúan, 99,8 százalékban támogatták a tulajdonszerzést.

A Népszava arra a kérdésére, mivel kommentálják, hogy a Haaretz szerint a védelmi minisztérium kemény ellenállásába ütközhet az ügylet, illetve ennek lehet-e köze ahhoz, hogy nemrégiben véget ért az Orbán-kabinettel bensőséges viszonyban volt Benjamin Netanjahu miniszterelnöksége, Fekete Péter úgy válaszolt: a SpaceCom-részvénycsomag megszerzésére irányuló ügylet tisztán piaci tranzakció, politikai találgatásokra pedig nem akarnak reagálni. Ugyanakkor arra a felvetésre, hogy a vállalkozás a jelen helyzetben belemenne-e egy kompromisszumba az izraeli tárcával, azt mondta: nem akarnak előzetesen spekulálni a folyamatban lévő, bonyolult tranzakcióval kapcsolatban, ám

úgy gondoljuk, hogy létezhet olyan feltételrendszer, amely mellett egy kisebbségi tulajdon is elfogadható lehet a 4iG csoport számára.

Jászai Gellért a Portfolio-nak tavaly december elején adott interjút, a 4iG elnök-vezérigazgatója akkor azt mondta, hogy a SpaceCom akkor tartotta rendkívüli közgyűlését, ahol a vállalat részvényesei közel 100 százalékos többséggel támogatták a 4iG 51 százalékos tulajdonszerzését. Gyakorlatilag a tranzakció lezárásához így már csak a kötvényesek és az izraeli Kommunikációs Minisztérium jóváhagyása szükséges, ami jövő év elején megérkezhet, mondta akkor Jászai. A Népszava mostani értesülése a az izraeli hatóságok február végi jóváhagyásról gyakorlatilag megfelel a korábbi terveknek. A Fekete Péter által említett kisebbségi részesedés elfogadása viszont érdekes információ annak fényében, hogy a vállalat vezetői korábban azt kommunikálták, hogy az akvizícióknál fontos szempont a többségi részesedés és az erős kontroll. A Telenor Magyarországban meglévő 25 százalékos részvénycsomaggal kapcsolatban például azt mondta Jászai Gellért, hogy olyan távközlési holdingot szeretnének felépíteni, amiben az lesz a legnagyobb üzleti értelemben vett potenciál, hogy a kontrollja alatt működő egységek közötti szinergiahatásokat maximálisan kihasználja. Ebbe a koncepcióba hosszú távon nem feltétlenül illeszkedik egy olyan kisebbségi részesedés, ahol csak pénzügyi befektetőként vannak jelen.

A 4iG árfolyama ma 0,2 százalékot emelkedett, az elmúlt egy évben már 45 százalékkal került feljebb.