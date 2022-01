Javul a hangulat, visszapattanás a tőzsdéken

Portfolio 2022. január 11. 09:16

Az elmúlt időszakban elromlott a hangulat a tőzsdéken, tegnap is jelentős esést lehetett látni az Egyesült Államokban, mielőtt korrigáltak volna a vezető indexek és ma reggel az ázsiai tőzsdék is gyengén teljesítettek. A rossz piaci hangulat elsősorban annak tudható be, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az infláció megfékezését tűzte ki célul, ami azt jelenti, hogy hamarosan kamatemelést hajthat végre a jegybank, sőt a válság alatt felvásárolt eszközök eladására utaló jeleket is adtak, és mindkét utóbbi lépés kedvezőtlen a kockázatos eszközök, köztük a részvények számára is. Ami a mai napot illeti, a vezető európai indexek visszapattantak a kereskedés első részében.