Ralizott az OTP, kitartott a jó hangulat a tengerententúlon is

Csukjuk be egy pillanatra a szemünket, és képzeljük el a metaverzumot! Egy olyan virtuális világot látunk, ahol… Ne is folytassuk. EGY világot látunk, pedig nem egy van, vagy lesz belőle, hanem számtalan, és ezek közül a nagyobbak valószínűleg nem is fognak kapcsolódni egymáshoz. Hogy miért? Aki látott már iPhone-töltőt, az tudja, kizárt, hogy az Apple – ha egyszer kedve lesz metaverzumot fejleszteni – másokkal közösködjön, de egy Facebook-Google együttműködés is nagyon nehezen képzelhető el, egy kínai-amerikai bigtech kooperáció pedig soha nem látott magas odds-szal menne a fogadóirodáknál. Az üzleti logika azt diktálja, hogy a nagy tech cégek külön-külön fejlesszenek virtuális platformokat, ennek pedig akár a felhasználók is lehetnek a nyertesei, a verseny jobb digitális világokat, gördülékenyebb felhasználói élményt eredményezhet, cserébe nem lesz átjárhatóság a világok között. Vagy mégis? Sokan fejlesztenek decentralizált, interoperábilis világokat, léteznek is már ilyenek, ha elérik a kritikus felhasználói tömeget, akkor nehéz lesz őket megállítani. A metaverzum(ok)ról szóló cikksorozatunk első részében arról írtunk, mi is az a metaverzum, a második részben most azt foglaljuk össze, milyen metaverzum-szerű platformok léteznek.