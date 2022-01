Ezért érdemes kerülni a value papírokat és az újranyitós részvényeket a sztárbefektető szerint

A brit alapkezelő, Terry Smith elzárkózik a value részvények és a gazdasági újraindulásból profitáló vállalatok felé történő rotációtól. Ehelyett inkább úgy pozícionál 2022-re, hogy a magas bruttó árréssel rendelkező vállalatok részvényeit veszi, hiszen ezek jobban átvészelhetik majd a magas inflációs környezetet.

A Fundsmith Equity alap vezetője a befektetőkhöz intézett éves levelében azt írta, hogy nehéz jó időzíteni a piacon azt, amikor az ilyen részvények felülteljesítők lesznek. Ráadásul a piac már beárazhatta a járvány utáni gazdasági újranyitás előnyeit az olyan cégek számára, mint a légitársaságok és a szállodaláncok.

Összességében a vállalkozások hozamjellemzői továbbra is fennállnak. A jó szektorok és vállalkozások továbbra is jók, és a gyenge hozamú vállalkozások is tartósan gyenge hozamúak

- írta.

Az Egyesült Királyságban a lakossági befektetők körében híres Smith alapja 2021-ben mintegy 18,6 százalékos hozamot ért el, és a cég honlapja szerint 28,9 milliárd fontot (39,4 milliárd dollár) tart. Személyes nyeresége mintegy 35,6 millió font (48,6 millió dollár) volt.

Smith nézete ellentétben áll más alapkezelőkkel, akik az úgynevezett növekedési részvényekkel (viszonylag drágább, de gyorsabban növekvő vállalatok, például technológiai cégek) szemben a value vagy értékealapú papírokat - amelyek lassabb növekedésűek és jellemzően alacsonyabb szorzókon forognak - vonzó befektetési lehetőségnek tartják 2022-re. Míg a két stílus 2021-ben globálisan mintegy 20 százalékos hozamot ért el, a növekedési részvények az Egyesült Államokban messze felülmúlták az value papírokat, és az ezt megelőző években a növekedési részvények világszerte jellemzően jobban teljesítettek.

Az elmúlt hónapokban, mivel világszerte egyre több ember kapott Covid-19 elleni oltást, a világjárványról szóló pozitív hírek hatására emelkedtek azok a vállalatok, amelyek profitálnak a normalitáshoz való visszatérésből, mint például a légitársaságok és a vendéglátóipari cégek. Ezzel szemben viszont a jellemzően az otthonmaradásból profitáló technológiai cégek részvényei gyengébben teljesítettek.

Smith szerint ezt a trendet követni nem túl bölcs ötlet.

Még ha sikerül is azonosítani egy valóban olcsó value vagy újranyitós részvényt, és jól időzíteni a rotációt abba a részvénybe, hogy nyereséget érjünk el, ez attól még nem fogja jó hosszú távú befektetéssé változtatni az adott részvényt

- mondta.

2022-re vonatkozóan Smith azt jósolja, hogy "minden adott ahhoz, hogy az infláció eluralkodjon". Az alapjában szereplő vállalatok - például a L'Oreal - azonban a magasabb bruttó árrésük miatt jobban átvészelik majd az inflációt - mondta.

A Fundsmith Equity alap öt legjobban teljesítő részvénye 2021-ben a Microsoft, az Intuit, a Novo Nordisk, az Estée Lauder és az IDEXX Laboratories volt. A leggyengébb öt részvény a PayPal, az Amadeus IT Group, a Kone, az Unilever és a Brown-Forman volt.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images