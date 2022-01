Szép csendben lakhatatlanná válik egy dúsgazdag ország, tétlenül nézik végig a pusztulást

A globális felmelegedés a világ számos országában hoz évről évre új lokális rekordhőmérsékleteket, ám Kuvait - a világ egyik legmelegebb országa – gyorsan közelít ahhoz a ponthoz, hogy lakhatatlanná váljon – írja a Bloomberg.

2016-ban a hőmérők Kuvaitban 54 Celsius fokot mértek az országban, amely 76 éve a legmagasabb hőmérséklet volt a világon. Tavaly júniusban az országban 50 Celsius fokot mértek, hetekkel a nyári csúcshőmérséklet szokásos időpontja előtt.

Kuvait egyes részei 2071 és 2100 között 4,5 fokkal melegedhetnek fel az eddigi történelmi átlaghőmérséklethez képest a Környezetvédelmi Hatóság becslése szerint, ami az ország nagy területeit teszi élhetetlenné.

Az ország a vadvilág számára már most majdnem lakhatatlan. Nem ritka látvány, hogy döglött madarak vannak a háztetőkön, a brutális nyári melegben sem árnyékot, sem vizet nem találó egyedek pusztulnak el.

Kuvait jelentős olajexportőr ország, a 4,5 milliós ország rendelkezik a világ harmadik legnagyobb, 700 milliárd dollárt kezelő szuverén alapjával, tehát nem túlzás azt mondani, minden erőforrása megvan ahhoz, hogy az üvegházhatású gázok ellen küzdjenek.

2030-ra Kuvait az energiatermelésének 15 százalékát megújuló energiából tervezi előállítani a mostani maximum 1 százalékos arányról, ám mindeddig keveset tettek ezért. Jelenleg olajerőművekkel termelnek áramot, és ugyanez az energiahordozó működteti a 4,5 milliós ország 2 millió autóját is. Néhány erőművet gáztüzelésűre állítottak át, ami egy fokkal környezetbarátabb megoldás, de meg így is üvegházhatású gázokat (metánt) termel. Az ország a világelsők közé tartozik az egy főre jutó energiafelhasználásban is.

Az országban tehát ez nem pénzkérdés, a politika nem foglalkozik a témával. Mindössze 7,4 százalékos csökkentést irányoztak elő 2035-ig, miközben a Párizsi Egyezményben rögzített 2030-ig elérendő 45 százalékos csökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy utóbbi időpontra ne melegedjen többet a Föld 1,5 Celsius foknál.

(Bloomberg)

A címlapkép illusztráció. Forrás: Getty Images.